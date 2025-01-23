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Представители акима не смогли ответить на вопросы и получили штраф в Кызылординской области

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Люди в костюмах
Люди. Иллюстративное фото: takasuu / Getty Images

В Кызылординской области представители акима не смогли ответить на вопросы по поводу передачи земли одного жителя другому и получили штрафы, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, два жителя поселка в Жанааркинском районе между своими домами имели небольшой земельный участок.

Один из них обратился к акиму поселка с заявлением о предоставлении права собственности на этот участок в качестве дополнительного. Однако специалисты акимата по ошибке оформили часть земли соседа на его имя.

Вернувшийся из длительного отпуска гражданин обнаружил, что часть его участка передана соседу и обратился в суд с требованием признать решение акима незаконным и отменить его.

СМАС в связи с несоответствием размеров участков соседей заявленным удовлетворил иск, признал решение акима незаконным и отменил его.

Заявитель обжаловал это решение в апелляции. Кызылординский облсуд оставил решение СМАС без изменения.

"Представители акима и отдела сельского хозяйства и земельных отношений района явились в суд без надлежащей подготовки и не смогли в полной мере ответить на поставленные судом вопросы, заседание было отложено для того, чтобы они могли подготовиться.

Назвав решение суда необоснованным, в то же время в своем письменном заключении они выразили две противоположные позиции", - рассказали в суде.

Апелляция расценила действия госоргана злоупотреблением процессуальными правами и применила в отношении представителей ответчиков денежное взыскание - более 36 тыс. тенге на каждого.

Определение суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Жамбылской области отменили постановление акима города об отказе в предоставлении земельного участка после иска местной жительницы к нему. Суд обязал акима предоставить женщине земельный участок в качестве дополнительной прирезки.

Карагандинец обратился в суд с административным иском к акиму города о незаконности его постановления о предоставлении другому гражданину прав на участок земли. Спорный участок расположен перед земельным участком истца, тем самым загораживает выезд на проезжую улицу. Также на данном участке имеются его коммуникации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214350-predstaviteli-akima-ne-smogli-otvetit-na-voprosy-i-poluchili-shtraf-v-kyzylordinskoy-oblasti/

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