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Казахстанки узнали, что их земельный участок аким передал другому человеку

Опубликовано:

Чиновник
Чиновник. Иллюстративное фото: opolja / Getty Images

Жительницы Костанайской области пользовались участком, но оказалось, что аким предоставил землю другому человеку. Суд отменил это решение, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, решением главы Затобольской поселковой администрации в 1994 году местная жительница в пожизненное наследуемое владение получила земельный участок площадью 0,0600 га, расположенный в садоводческом товариществе. Об этом был выдан государственный акт.

"После ее смерти указанным земельным участком пользовался и нес бремя содержания ее сын, а с 2007 года по настоящее время участком пользуются и несут бремя содержания две его дочери", - установил суд.

В 2023 году они обратились в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства в виде земельного участка их отцом после смерти бабушки.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что на основании распоряжения акима Тобыла право частной собственности на вышеуказанный земельный участок было предоставлено гражданину, который с 2022 года является его собственником.

Не согласившись с действиями акимата, женщины обратились в специализированный межрайонный административный суд Костанайской области с иском о признании незаконным и отмене распоряжения о предоставлении земельного участка другому гражданину.

Решением суда административный иск был удовлетворен в полном объеме. Решение в законную силу пока не вступило.

"В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что действиями ответчика, выраженными в предоставлении земельного участка другому лицу, нарушены права истцов, которые имеют юридические притязания на спорный земельный участок, следовательно, суд разрешил спор, исходя из критериев справедливости и разумности", - говорится в сообщении суда.

Ранее в Актау предприниматель подал в суд на акима города из-за несвоевременного подписания постановления о предоставлении земельных участков для бизнеса. Иск мужчины был удовлетворен.

А в Западно-Казахстанской области суд признал незаконной выдачу акимом 19,6 га земли в элитном поселке Мичурино и все дальнейшие сделки с ней. Апелляционная коллегия согласилась с этим решением.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114103-kazahstanki-uznali-chto-ih-zemelnyy-uchastok-akim-peredal-drugomu-cheloveku/

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