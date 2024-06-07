Казахстанки узнали, что их земельный участок аким передал другому человеку

Жительницы Костанайской области пользовались участком, но оказалось, что аким предоставил землю другому человеку. Суд отменил это решение, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, решением главы Затобольской поселковой администрации в 1994 году местная жительница в пожизненное наследуемое владение получила земельный участок площадью 0,0600 га, расположенный в садоводческом товариществе. Об этом был выдан государственный акт.

"После ее смерти указанным земельным участком пользовался и нес бремя содержания ее сын, а с 2007 года по настоящее время участком пользуются и несут бремя содержания две его дочери", - установил суд.

В 2023 году они обратились в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства в виде земельного участка их отцом после смерти бабушки.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что на основании распоряжения акима Тобыла право частной собственности на вышеуказанный земельный участок было предоставлено гражданину, который с 2022 года является его собственником.

Не согласившись с действиями акимата, женщины обратились в специализированный межрайонный административный суд Костанайской области с иском о признании незаконным и отмене распоряжения о предоставлении земельного участка другому гражданину.

Решением суда административный иск был удовлетворен в полном объеме. Решение в законную силу пока не вступило.

"В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что действиями ответчика, выраженными в предоставлении земельного участка другому лицу, нарушены права истцов, которые имеют юридические притязания на спорный земельный участок, следовательно, суд разрешил спор, исходя из критериев справедливости и разумности", - говорится в сообщении суда.

Ранее в Актау предприниматель подал в суд на акима города из-за несвоевременного подписания постановления о предоставлении земельных участков для бизнеса. Иск мужчины был удовлетворен.

А в Западно-Казахстанской области суд признал незаконной выдачу акимом 19,6 га земли в элитном поселке Мичурино и все дальнейшие сделки с ней. Апелляционная коллегия согласилась с этим решением.