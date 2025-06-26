Сильный дождь пообещали в Алматы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 26 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается сильный дождь. Температура днем поднимется до +39 градусов, а ночью опустится до +18 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до +18 градусов, ночью температура снизится до +12 градусов. Скорость ветра – 7,4 м/с.

В Шымкенте сегодня без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +32 градусов, ночью опустятся до +18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,8 м/с.