Сильный дождь пообещали в Алматы
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 26 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается сильный дождь. Температура днем поднимется до +39 градусов, а ночью опустится до +18 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.
Жителям Астаны тоже прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до +18 градусов, ночью температура снизится до +12 градусов. Скорость ветра – 7,4 м/с.
В Шымкенте сегодня без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +32 градусов, ночью опустятся до +18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,8 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2259468-silnyy-dozhd-poobeshchali-v-almaty/
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