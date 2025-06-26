Казахстан признали самой миролюбивой страной в Центральной Азии

Казахстан занял 56-е место в глобальном рейтинге миролюбия, последнее место заняла Россия, передает NUR.KZ со ссылкой на данные Международного института экономики и мира.

Институт опубликовал новый рейтинг "Глобальный индекс миролюбия". В нем Казахстан занимает в нем 56-е место, поднявшись на пять позиций по сравнению с предыдущими данными.

Стоит отметить, что среди стран Центральной Азии Казахстан занимает первое место. Так, Узбекистан находится 67-й строчке, Кыргызстан - на 78-й, Таджикистан - на 79-й. Туркменистан занял 87-е место.

Индекс миролюбия. Схема: visionofhumanity.org

Самой миролюбивой страной названа Исландия, дальше следуют Ирландия и Новая Зеландия. Последнее место заняла Россия, у нее 163-е место, на одну строчку выше Украина. К слову, США находятся на 128-м месте, а Израиль на 155-м.

Напомним, в феврале этого года в новом рейтинге восприятия коррупции Казахстан улучшил позицию и занял 88 место среди 180 государств, опередив такие страны, как Беларусь, Россия и Турция.

В январе этого года Казахстан разделил 52 место в рейтинге "сильнейших" паспортов мира с Гайаной и Таиландом, всего в рейтинге 95 позиций.

А в августе прошлого года Казахстан в рейтинге независимого аналитического портала, оценивавшего качество жизни, оказался на 72 месте из 83 стран.