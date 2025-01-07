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Казахстан обогнал Индонезию в рейтинге "сильнейших" паспортов мира

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Паспорт Казахстана
Паспорт Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстан разделил 52 место в рейтинге "сильнейших" паспортов мира с Гайаной и Таиландом, передает NUR.KZ со ссылкой на Global Passport Power. Всего в рейтинге 95 позиций.

Казахстан разделил с Гайаной и Таиландом 52 место, набрав в сумме 96 баллов.

Согласно рейтингу, граждане нашей страны могут посетить 46 стран без визы, а также оформить ее по прибытии в 50 странах. При этом самим казахстанцам виза потребуется в 102 странах мира.

Рейтинг возглавил паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, благодаря которому без визы можно посетить 133 страны.

В рейтинге учитывается количество стран, которые граждане отдельного государства могут посетить без визы, либо оформить ее по прибытии. Также на рейтинг влияет количество стран, с которыми у каждого государства все еще действует визовый режим.

В начале этого года сообщалось, что правительства Казахстана и Марокко рассматривают соглашение о взаимном освобождении граждан от визовых требований.

В ноябре 2024 года сообщалось, что в рейтинге VisGuide паспорт Казахстана признан самым сильным в Центральной Азии. В феврале прошлого года консалтинговая компания Arton Capital опубликовала рейтинг силы паспортов стран мира. Тогда казахстанский паспорт оказался одним из сильнейших в СНГ. Наша страна расположилась на 54 месте из 93.

Полный список стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, опубликован на официальном сайте "Электронного правительства".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2209070-kazahstan-obognal-indoneziyu-v-reytinge-silneyshih-pasportov-mira/

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