Составлен мировой рейтинг восприятия коррупции: какое место занял Казахстан

В новом рейтинге восприятия коррупции Казахстан занял 88 место среди 180 государств, опередив такие страны, как Беларусь, Россия и Турция, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

В Антикоррупцционной службе Казахстана сообщили, что Казахстан улучшил позиции в рейтинге, для которого был подсчитан индекс восприятия коррупции. Отмечается, что в рейтинге Transparency International по итогам 2024 года наша страна получила 40 баллов, поднявшись на 5 позиций среди 180 стран (88 место).

"Это новый исторический показатель, достигнутый благодаря комплексным мерам противодействия коррупции. Средний балл по миру составил 43, а в Восточной Европе и Центральной Азии - 35.

Казахстан отмечен как страна со значительным повышением рейтинга с 2016 года - рост на 11 баллов. Среди стран центральноазиатского региона Казахстан занимает самую высокую позицию и является единственной страной, улучшившей рейтинг", - отметили в Антикоре.

Сообщается, что ниже Казахстана в индексе расположились такие страны, как Индия (38), Индонезия (37), Аргентина (37), Сербия (35), Украина (35), Бразилия (34), Таиланд (34), Турция (34), Беларусь (33), Россия (22) и др.

ИВК является композитным индексом - для выведения рейтинга Казахстана используются данные 9 различных организаций. Рейтинг основан на экспертных и бизнес-оценках восприятия коррупции в государственном секторе.