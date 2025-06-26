Казахстанка доказала, что проживала в зоне ядерных испытаний

В Восточном Казахстане жительница села Глубокое оспорила в суде отказ в выдаче удостоверения о проживании в зоне повышенного радиационного риска, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, отказ уполномоченного органа был мотивирован отсутствием подтверждающих документов.

Согласно Закону "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне", казахстанцы, проживавшие, работавшие или проходившие службу, в том числе срочную, на этих территориях в период проведения подземных ядерных взрывов с 1966 по 1990 годы, признаются пострадавшими от ядерных испытаний.

Им выдаются соответствующие удостоверения, подтверждающие право на льготы и компенсации.

Глубоковский районный суд Восточно-Казахстанской области, рассмотрев дело, пришел к выводу о наличии достаточных доказательств проживания истца в поселке Белоусовка в течение восьми месяцев 1990 года. Этот регион отнесен к зоне повышенного радиационного риска.

В качестве доказательств были представлены свидетельство о рождении, справка из детского дома и записи актов гражданского состояния, подтверждающие проживание матери истца в Белоусовке.

Также суд учел показания сестры и брата истца о том, что они с рождения и до поступления в детский дом проживали вместе с родителями в указанном поселке.

Суд удовлетворил иск и установил факт проживания истца на территории, подвергшейся воздействию ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, в течение восьми месяцев 1990 года.

Решение пока не вступило в законную силу.

Испытания ядерного оружия, проводившиеся в течение 40 лет на Семипалатинском испытательном полигоне, причинили невосполнимый ущерб здоровью населения прилегающих к нему территорий. Для пострадавших был разработан ряд льгот и выплат.

Казахстанцы могут онлайн оформить выплаты, связанные с проживанием на территориях, подвергшихся загрязнению в результате действия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на международном форуме "Астана" высказался о том, почему страна отказалась от ядерного оружия.