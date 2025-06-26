Слухи о проведении выборов этой осенью прокомментировал глава сената

В кулуарах сената спикера Маулена Ашимбаева попросили прокомментировать слухи из соцсетей о выборах, которые якобы могут пройти этой осенью, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я не могу сказать, что много таких разговоров ходит, кто-то, может быть, наверное, такую информацию распространяет. Но, как вы видите, каких-либо оснований говорить о том, что будут какие-то досрочные выборы - таких оснований нет.

Парламент работает в соответствии с нашей законодательной повесткой - очень большие законы мы рассмотрели в рамках этой сессии, которые направлены на реализацию реформ нашего президента", - ответил Маулен Ашимбаев.

Напомним, ранее в начале года в интервью газете "Ана тілі" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал слухи о досрочных парламентских выборах в стране.

В этом же интервью Токаев также прокомментировал слухи о переходе Казахстана к парламентской системе.

А в прошлом году ходили слухи о возможной отставке правительства. О них также просили высказаться председателя сената парламента РК Маулена Ашимбаева, который ответил, что не уполномочен отвечать на такие вопросы.