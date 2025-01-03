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"Шумиха создается намеренно": Токаев о слухах о досрочных парламентских выборах

Опубликовано:

Совместное заседание палат парламента РК
Совместное заседание палат парламента РК. Иллюстративное фото: parlam.kz

В интервью газете "Ана тілі" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал слухи о досрочных парламентских выборах в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президента спросили, будут ли в нашей стране досрочные парламентские выборы, о которых сейчас начали говорить и писать.

"Знаю, такие прогнозы существуют. Полагаю, информационная шумиха создается намеренно. Едва у нас начинает работу новое правительство, как ему тут же предвещают скорую отставку. То же самое и с парламентом. На мой взгляд, депутаты парламента работают продуктивно, проявляют гражданскую и политическую ответственность. Что касается правительства, то это более подвижный механизм, изменения в его составе возможны, в том числе с учетом позиции правящей партии "Аманат" и других парламентских партий.

На мой взгляд, предпосылок для досрочных парламентских выборов пока не существует. Выборы состоятся в предусмотренные законодательством сроки. Парламент сориентирован на долгосрочную работу. Правительство действует согласно утвержденным программам и планам, постепенно движется в сторону достижения положительных результатов. Стратегическая задача – обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны, упрочение регионального лидерства", - сказал президент.

Добавим, также Токаев прокомментировал слухи о его планах возглавить ООН в 2026 году, в связи с чем в нашей стране будут проведены досрочные президентские выборы. Президент сообщил, что имеющегося у него опыта в секретариате ООН более чем достаточно, а по развитию страны есть планы на много лет вперед, которые он намерен реализовать.

Также президент сказал, что кризисы нужно воспринимать без излишней драматизации, отметив, что в сравнении с другими странами, начиная со времени пандемии коронавируса, мы успешно справляемся со всеми кризисными ситуациями.

С полным текстом интервью президента, где даны оценки ключевых внутренних и внешнеполитических событий, подведены итоги политического и социально-экономического развития страны в 2024 году, а также обозначены приоритеты на предстоящий период вы можете ознакомиться здесь.

Напомним, ранее также пресс-секретарь Токаева рассказывал, какую работу проделал президент за прошедший 2024 год.

В полночь 1 января Токаев выступил с новогодним обращением к казахстанцам. Посмотреть его на видео или прочесть текст вы можете здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2207697-shumiha-sozdaetsya-namerenno-tokaev-o-sluhah-o-dosrochnyh-parlamentskih-vyborah/

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