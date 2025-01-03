Слухи о переходе Казахстана к парламентской системе прокомментировал Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi", в котором прокомментировал слухи о переходе Казахстана к парламентской системе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Журналист отметил, что в Сети появилась информация, что готовится фундаментальная реформа, предусматривающая переход Казахстана к парламентской системе государственной власти. Он попросил президента прокомментировать эти слухи.

Токаев в ответ заявил, что парламентская система, безусловно, имеет право на существование. В ряде европейских и даже азиатских стран она пустила глубокие корни. Но в целом универсальной формулы власти не существует, каждое государство при выборе политической системы исходит из исторического контекста, национального менталитета, политической практики.

"Мой аппарат внимательно изучает мировую практику. Согласитесь, парламентская система в постсоветских странах пока не показала себя с лучшей стороны, последние события в Грузии со всей очевидностью говорят в пользу данного вывода.

Выбор политической системы государственной власти – в высшей степени ответственное решение, оно должно приниматься не кулуарно, а только путем всенародного референдума. Моя концепция "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство", убежден, наилучшим образом подходит для политической системы Казахстана. Но для полного воплощения в жизнь данной концепции нам предстоит серьезно поработать. Уверен, президентская форма правления сейчас и в ближайшем будущем – наиболее оптимальная для Казахстана.

Ни я, ни все мы не имеем права принимать решение, идущее во вред стабильному, устойчивому развитию нашего государства. Здесь ошибаться ни в коем случае нельзя. В конце концов, все конституционные нововведения, реформирование парламента, выборы акимов сел, районов и городов, создание Национального курултая и, самое главное, упор на верховенство закона – все это надежная гарантия против политического застоя", – высказал свое мнение Токаев.

В интервью он также прокомментировал слухи о досрочных парламентских выборах в стране. По словам главы государства, информационная шумиха на эту тему создается намеренно.

Прочитать большое интервью главы государства, которое он назвал специальным обращением к казахстанцам, можно здесь.

Добавим, также Токаев прокомментировал слухи о его планах возглавить ООН в 2026 году, в связи с чем в нашей стране будут проведены досрочные президентские выборы. Президент сообщил, что имеющегося у него опыта в секретариате ООН более чем достаточно, а по развитию страны есть планы на много лет вперед, которые он намерен реализовать.

Помимо этого, президент сказал, что кризисы нужно воспринимать без излишней драматизации, отметив, что в сравнении с другими странами, начиная со времени пандемии коронавируса, мы успешно справляемся со всеми кризисными ситуациями.