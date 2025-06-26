Астану накроют цифровым куполом, заявили в МВД

Сегодня на брифинге в МВД глава департамента Сергей Варго заявил о реализации в Астане проекта "Цифровой купол", передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы создаем "Цифровой купол в Астане". На высотных зданиях установили 5 сверхмощных видеокамер: две камеры установлены в комплексе Абу-Даби Плаза, и по одной на Казтелерадио, ЖК "Престиж" и ЖК "Томирис".

Они позволяют получать качественное изображение и вести контроль за объектами и событиями, находящимися или происходящими в радиусе 10 км", - сообщил начальник департамента информатизации и связи МВД РК Сергей Варго.

Напомним, осенью прошлого года сообщалось, что национальная система видеомониторинга с распознаванием лиц запущена в двух городах Казахстана, а именно в Астане и Алматы.

До этого в полиции Алматы рассказали о внедрении системы видеомониторинга, которая позволяет следить за передвижением не только разыскиваемых лиц, а также транспорта.

Также сообщалось, что 45 тысяч камер подключили к "Единой системе видеомониторинга Алматы". Цель проекта - объединение всех городских камер видеонаблюдения на одной платформе.

А в начале июня этого года мы писали, что новую систему распознавания лиц начали использовать в Алматы для контроля за осужденными - то есть для выявления граждан, нарушивших правила во время условного срока.