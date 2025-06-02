Новую систему распознавания лиц начали использовать в Алматы для контроля за осужденными

Система видеонаблюдения и распознавания лиц TargetAI будет использоваться службой пробации для выявления граждан, нарушивших правила во время условного срока, передает NUR.KZ.

Службы пробации, осуществляющие контроль за осужденными, отбывающими условное наказание либо получившими ограничение свободы за совершенное преступление, будут использовать в своей работе новый метод.

Согласно условиям наказания, каждый осужденный обязан находиться по месту прописки в ночное время - с 22:00 до 6:00. Также им запрещено посещать заведения, где продают алкогольные напитки.

Однако не все находящиеся на пробации граждане соблюдают эти правила. Некоторые из них возвращаются домой позже установленного времени. С недавних пор выявлять нарушителей помогает система видеонаблюдения и распознавания лиц TargetAI.

Камеры, установленные в общественных местах, фиксируют граждан и передают сведения в службу пробации.

К примеру, в марте текущего года камера наблюдения зафиксировала осужденного, находящегося на станции метро "Абай" в Алматы. В связи с этим, сведения были переданы в прокуратуру города, а затем в службу пробации Бостандыкского района.

Подобные нарушения в последующем могут привести к изменению наказания с условного срока на реальный - с соответствующим ходатайством в суд могут обратиться инспекторы департамента уголовно-исполнительной системы.