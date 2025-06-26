Полчища тараканов и скандалы с соседями: актюбинки недовольны жильем от акимата (видео)

В Актобе многодетную мать с детьми посетили в общежитие, которое не только признано аварийным, но и кишит тараканами. Такое жилье многодетной семье выделил акимат, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщили журналисты, многодетная мать-одиночка Гульжан Сейдильдина поселилась в общежитии меньше недели назад. Говорит, до этого приходилось жить на улице. После обращения в акимат, выделили комнату 18 кв. м. в общежитии. Правда, со слов женщины, о состоянии здания никто не предупредил.

Сообщается, что в общежитии общий санузел, где невозможно дышать, неработающий душ, плесень. Но больше всего женщину шокировали тучи тараканов, которые не просто бегают, а буквально залезают в уши и нос. Из-за насекомых Гульжан пришлось экстренно везти ребенка в больницу.

"Я в комнатах по возможности сделала ремонт. А так все было в ужасном состоянии. В туалет ходить невозможно. Душ общий - тоже все ужасно. Но самое страшное - это тараканы. Ночью по нам ползают. Один раз дочери в ухо залез. А вчера - в нос младшему сыну. Повезла в больницу, достали оттуда", - рассказала Гульжан Сейдильдина.

Как выяснилось, тараканы все же не самое страшное. Общежитие, которому уже 44 года, еще в прошлом году признали аварийным. По официальному заключению, здесь опасные кровля, лестницы и конструкция самого здания.

Тем не менее сюда продолжают заселять людей, нуждающихся во временном жилье. В основном это матери-одиночки. Одна из последних - Нурзия Караулбекова. Она стоит в очереди на квартиру от государства. Но перед ней больше 2 тыс. человек.

"Мне некуда больше идти с детьми. Арендовать квартиру не могу - денег не хватает. Акимат дал временное жилье, я заехала. Но тут соседи покоя не дают. Из-за детей все время ругаемся. Жалобы, шум, полицию даже вызывали. Но это же дети!" - сказала Нурзия Караулбекова.

Чиновники настаивают, никого силой в общежитие не заселяют. Говорят, что лишь предлагают комнату, а решение - за самими заявителями. Поэтому просят не раздувать скандал. К тому же здание, хотя и считается аварийным, прямой угрозы для жизни не несет, заявили в акимате.

"Скандал произошел из-за того, что ей в целом не нравится состояние малосемейного общежития. Я еще раз поясню: в соответствии с действующим законодательством предоставление жилья вне очереди у нас не предусмотрено", - отметил руководитель отдела жилищных отношений акимата Актобе Мадияр Кабыл.

В акимате не понимают недовольства многодетной матери, напуганной тараканами и аварийным зданием. Уверяют, вошли в положение и по-человечески предоставили временную крышу над головой. Говорят, другого жилья сейчас нет. И если условия не устраивают, просят вернуть ключи от комнаты. По расчетам чиновников, Гульжан Сейдильдина сможет получить собственную квартиру через полтора года.

Источник: КТК

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