Поднимается до 15-го этажа: жители ЖК в Астане пожаловались на запах фекалий

Жители одного из столичных ЖК пожаловались на то, что задыхаются от канализационных испарений. По их словам после дождя подвалы заливает водой, передает сайт телеканала КТК.

Как заявили жильцы, подвалы затапливает не чистой водой, а канализационными стоками - зловонный запах фекалий поднимается до 15-го этажа.

Причина, как считают астанчане, в том, что на ближайшей перекачивающей станции часто ломаются дренажные насосы.

"Работники горводоканала имитацию делают, что откачивают. Да, откачали, чуть-чуть вода отошла. Сейчас пройдет некоторое время, опять она поднимается. С акимата человек приходит: насосов нет, говорит. Кто сказал: насосов нет? Это горводоканал. Ну как это нет насосов? Уже четыре года вот так мучаются люди. Я не знаю, никто не слышит эту проблему. А это-то – проблема", - жалуется Руслан Казбеков.

По словам жильцов, сейчас на улице сухо, но канализация забита. В своих проблемах они винят насосную станцию, которая находится на балансе горводоканала.

При этом на самом предприятии утверждают, что на днях прочистили трубы и даже установили два дополнительных насоса - теперь их пять.

Тем не менее специалисты заявляют, что они не спасут от потопа, если жители ЖК не перестанут смывать мусор в унитазы.

"Используют канализацию неправильно. Кидают много тряпок. Когда любая малейшая тряпка приходит, насос забивается, останавливается канализация. Из-за этого поднимается уровень сточных вод в канализационном колодце - и начинает затапливать их дома", - объяснил начальник участка по КНС ГКП "Астана су арнасы" Евгений Жмура.

Еще специалист заявил, что во дворе неправильно проведена ливневка. Она каким-то образом врезана в систему горводоканала, отметил он.

"Талые воды, дождевые попадают на линию канализации. Соответственно, это уже нагрузка на канализацию, водопропускную способность. Мы председателю ОСИ тоже порекомендовали, чтобы он рассмотрел возможность установки обратного клапана, уклон проверил", - сообщил руководитель отдела аппарата акима района Нура Астаны Еркебулан Кошкинбай.

Источник: КТК