"Дом нужно просто снести": жители Атырау пожаловались на зловоние и разруху

Дом в центре Атырау оказался в бедственном положении - жильцы жалуются на разруху и зловоние. Они просят признать дом аварийным и снести его, передает сайт телеканала КТК.

Система канализации в этом доме прогнила - добраться до него можно лишь по доскам, чтобы не угодить в отходы жизнедеятельности.

"Это все, моча и фекалии, доходит до самого крыльца! Детей приходится на руках переносить. Кладем доски, чтобы пройти. Еще здесь проводка проходит, и током бьет! Вот, на первом этаже замыкания постоянно. Зайти невозможно, здесь жутко воняет!" - жалуется местная жительница Гульбаршын Таукеева.

Сообщается, что дом был построен 55 лет назад. Жильцы говорят, что его никогда не ремонтировали. Отмечается, что кирпичи с наружных стен обваливаются, внутри тоже жуткая разруха, а подвал весь заполнен стоками.

Жильцы считают, что модернизировать строение смысла нет, лучше его снести.

"На пятом этаже с крыши все течет. Первый этаж весь тонет в канализационных стоках. Какая тут модернизация? Этот дом нужно просто полностью снести!" - заявила жительница дома Раушан Мараткызы.

Статуса аварийного у дома нет. Чиновники, как отмечает телеканал, даже не в курсе о состоянии дома, жильцы, по их словам, даже не жаловались.

"Чтобы признать дом аварийным, нужно собрать общественную комиссию. Она приедет и проведет проверку. Для проведения проверки от имени жильцов дома нужна общая коллективная жалоба", - пояснил главный специалист жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Атырау Елтай Айбатов.

Источник: КТК.

В прошлом году жители одного из столичных ЖК пожаловались на то, что задыхаются от канализационных испарений. По их словам после дождя подвалы заливает водой. Причина, как считают астанчане, в том, что на ближайшей перекачивающей станции часто ломаются дренажные насосы.

А жители частных домов в микрорайоне Шанырак-2 Алматы жалуются на невыносимый запах - всему виной неисправная канализация. По словам жителей, колодцы постоянно переполняются, вода течет по улицам, и неприятный запах распространяется по всей округе, сырость привлекла насекомых - в этими проблемами жители живут уже не первый год.

Больше года назад жители Сарани в Карагандинской области заявили о скоплении в подвалах воды из канализационных стоков. Коммунальщики во время прочистки обнаружили в трубах нижнее белье.