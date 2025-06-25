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    В Казахстане объявлено штормовое предупреждение

    Опубликовано:

    Два человека сидят под дождем
    Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    26 июня в ряде регионов Казахстана ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, жителей областей ждут грозы, град, сильный ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на Казгидромет.

    По данным РГП "Казгидромет", 26 июня в области Жетісу ожидается гроза. Ветер юго-западный с порывами 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В

    В Атырауской области утром и днем на западе, севере, востоке и юге региона ожидается гроза. Ветер юго-западный, на востоке, севере и юге порывы до 20 м/с. На юге - высокая пожарная опасность.

    В Туркестанской области местами ожидается гроза и пыльная буря. Ветер до 23 м/с.

    В Алматинской области на севере, юге и в горах ожидаются грозы. Ветер северо-западный, порывы до 23 м/с. В Алматы и Конаеве днем возможна гроза, ветер до 20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Улытауской области на северо-востоке ночью прогнозируется сильный дождь, грозы, град и шквальный ветер до 20 м/с. В Жезказгане - гроза и град.

    В Акмолинской области на юге и востоке - грозы, возможны град и сильный дождь. Ветер до 20 м/с. На северо-западе - высокая пожарная опасность.

    В Карагандинской области также возможны грозы, временами с градом. Ветер на западе и юге до 20 м/с. Чрезвычайная и высокая пожарная опасность сохраняется в нескольких зонах области.

    В Актюбинской области на западе, севере и в центре возможны грозы, град. Ветер до 20 м/с.

    В Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные дожди, грозы, град, шквалы и ветер до 25 м/с.

    В области Абай в течение суток прогнозируются грозы, град, шквалы и сильные дожди. Ветер до 28 м/с.

    В Кызылординской области ожидается пыльная буря, ветер до 20 м/с. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Костанайской области на севере и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Жамбылской и Западно-Казахстанской областях - гроза, град. Ветер до 20 м/с.

    В Павлодарской области также прогнозируют грозу и град. Ветер до 20 м/с.

    В Северо-Казахстанской области 26-27 июня на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Мангистауской области на севере возможна гроза, на западе - туман. Ветер до 20 м/с. В Актау - туман, местами сильный.

    Во всех этих регионах синоптики объявили штормовое предупреждение.

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