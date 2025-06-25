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    Новый вид токсикомании распространяется среди подростков в Казахстане

    Опубликовано:

    Школьники
    Дети. Иллюстративное фото: davit85 / Getty Images

    Подростки в Казахстане подсаживаются на "карбик" - очиститель карбюратора. Вдыхая его можно не только получить дурманящий эффект, но и отравиться вплоть до летального исхода, передает "31 канал".

    Как выяснили журналисты, достать аэрозольные баллончики очистителя карбюратора не составляет труда, к тому же и цена доступная. Однако он представляет серьезную угрозу жизни, поскольку в его составе ацетон, метиловый спирт, толуол и углеводороды. Едкие токсины при вдыхании отравляют организм и приводят к осложнениям вплоть до летального исхода.

    "Идет именно нагрузка на дыхательную систему. То есть, это легкие, также потом сердечно-сосудистые заболевания, астмы всевозможные, все от этого страдает", - отметила подростковый психолог Галина Мурзабаева.

    Из-за дешевизны так называемого "карбика" в группе риска подростки и дети. Психологи говорят, к опасному пристрастию их толкают неумение адаптироваться в окружении сверстников адекватными способами, стремление быстрее повзрослеть.

    "Если раньше в свое время это были пары бензина, это был клей, то сейчас появляются какие-то новые вещи. Сейчас это и зажигалки, и бытовой газ. С развитием новых синтетических наркотиков и в сфере токсикомании опять же ассортимент расширяется", - сообщила директор филиала РГП на ПХВ "Республиканский научно-практический центр психического здоровья" Шайзат Тлеубаева.

    Сегодня в стране, по данным Минздрава, на наркологическом учете состоят более 150 детей, из них 100 - с алкогольной зависимостью, 51 - с наркотической зависимостью. Еще 11 - с токсикоманией. В основном, это подростки 15-17 лет. Но реальные показатели могут быть гораздо выше, если учесть тех, кто не попал в поле зрения наркологов и полицейских.

    "В основном, это дети в возрасте 5-9 лет или 12-15 лет. Таких детей приводят обеспокоенные родители, сигнал тревоги бьют и учителя. Потому что у ребенка появляется раздражительность, интерес к учебе пропадает, они перестают следить за внешним видом и так далее", - рассказала врач-нарколог Арай Азимбеккызы.

    Отмечается, что одним из признаков употребления является посторонний запах, исходящий от ребенка - едкий, резкий, химический. Также специалисты советуют обратить внимание на изменения в поведении и речи ребенка. Быстрая смена настроения от эйфории до агрессии - тоже один из признаков употребления запрещенных препаратов.

    Напомним, недавно сообщалось, что в Акмолинской области строителя задержали прямо на рабочем месте по подозрению в сбыте марихуаны. Мужчину водворили в ИВС.

    До этого в Астане раскрыли схему интернет-сбыта наркотических средств. Полиция задержала 30-летнего подозреваемого с 2,5 кг эфедрона. По данным правоохранителей, он распространял наркотики через тайники.

    А в Алматинской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в работе наркокурьером. У него изъяли крупную партию психотропных веществ.

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