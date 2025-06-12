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"Продавал через мессенджеры": схему сбыта наркотиков раскрыли в Астане (видео)

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Изъятые в доме мужчины наркотики
Изъятые наркотики. Фото: Polisia.kz

В Астане раскрыли схему интернет-сбыта наркотических средств. Полиция задержала 30-летнего подозреваемого с 2,5 кг эфедрона, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации медиапортала Министерства внутренних дел, в ходе операции "Қарасора - 2025" полиция задержала в жилом доме 30-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. По данным правоохранителей, он распространял наркотики через тайники.

"Во время обыска нашли около 2,5 кг порошкообразного вещества, которое экспертиза определила как эфедрон (меткатинон). Также изъяли упаковки Zip-Lock, весы, скотч, изоленту и деньги. Следствие установило, что задержанный продавал наркотики через мессенджеры и анонимные интернет-платформы", - сообщили в МВД.

Возбуждено дело о крупном сбыте наркотиков. Подозреваемого заключили под стражу.

Отметим, что согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения;
  • посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Сегодня также сообщалось, что Комитет нацбезопасности вместе с органами прокуратуры ликвидировал в Алматы сразу две нарколаборатории и склад с прекурсорами.

До этого жителя столицы задержали на Астраханском шоссе в ходе ОПМ. В его машине обнаружили наркотические средства весом 1,5 кг.

Ранее в Кокшетау 19-летнего студента шымкентского колледжа задержали по подозрению в распространении наркотиков. По факту продажи наркотиков завели уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254716-prodaval-cherez-messendzhery-shemu-sbyta-narkotikov-raskryli-v-astane-video/