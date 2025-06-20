Полиция, КНБ и прокуратура задержали акмолинца прямо на рабочем месте (видео)

В Акмолинской области строителя задержали прямо на рабочем месте по подозрению в сбыте марихуаны. Мужчину водворили в ИВС, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Акмолинской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2025" полицейские задержали 38-летнего строителя, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков.

Задержание произошло 18 июня в селе Покровка Атбасарского района. Оперативники криминальной полиции при поддержке сотрудников районного отдела КНБ, прокуратуры, спецподразделения и кинолога из воинской части 5510 провели операцию на месте его трудовой деятельности - строительном объекте.

"Подозреваемого задержали после того, как он передал покупателю сверток с запрещенным веществом. Экспертиза показала, что это была высушенная марихуана. В ходе обыска по месту жительства фигуранта в хозяйственной постройке его домовладения сотрудники обнаружили и изъяли еще несколько свертков", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Общий вес высушенной марихуаны составил 258,1 гр. Все вещества направили на экспертизу, которая подтвердила их наркотическую природу.

Мужчина дал признательные показания. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.2 ст.297 УК РК. В настоящее время подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Профилактическая операция "Карасора-2025" продолжается. Ее цель - выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотических средств, особенно растительного происхождения.

Отметим, что по ч.2 ст.297 УК РК незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Астане раскрыли схему интернет-сбыта наркотических средств. Полиция задержала 30-летнего подозреваемого с 2,5 кг эфедрона. По данным правоохранителей, он распространял наркотики через тайники.

А в Алматинской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в работе наркокурьером. У него изъяли крупную партию психотропных веществ.