Сотрудники МВД участвовали в задержании алматинца в Талгарском районе (видео)

В Алматинской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в работе наркокурьером - у него изъята крупная партия психотропных веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в рамках республиканской оперативно-профилактической операции "Карасора-2025" в ходе совместных действий сотрудники КПН МВД РК и областного управления по противодействию наркопреступности на территории Талгарского района задержали 33-летнего жителя Алматы, управлявшего автомобилем Volkswagen.

При осмотре транспортного средства под передним сиденьем в барсетке оперативники обнаружили сверток с веществом со специфическим запахом.

Позже при обыске по месту жительства подозреваемого изъяли сверток с белым порошкообразным веществом, спортивную сумку с тремя пакетами разноцветных таблеток, электронные весы, изоленты, магнитики и упаковочные материалы.

"В ходе следствия установлено, что с февраля 2025 года подозреваемый является наркокурьером теневого интернет-магазина, получая оплату в криптовалюте. Согласно заключению экспертиз, изъятые вещества являются психотропными: свыше 200 граммов 3-хлорметкатинона и более 180 граммов метилендиоксиметамфетамина, известного как экстази", - сообщили в полиции Алматинской области.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Правоохранители продолжают комплекс мероприятий, направленных на выявление каналов поставки, установление кураторов, а также всех участников преступной схемы.

Ранее стало известно, что Комитет нацбезопасности вместе с органами прокуратуры ликвидировал в Алматы сразу две нарколаборатории и склад с прекурсорами. В момент изготовления наркотиков задержали трех казахстанцев, которых с санкции суда заключили под стражу.

В Туркестанской области задержали жителя Кентау, подозреваемого в торговле наркотиками. У него нашли 38 пакетиков с синтетическим наркотиком - мефедроном. По данным МВД, он делал закладки.

А в Астане раскрыли схему интернет-сбыта наркотических средств. Полиция задержала 30-летнего подозреваемого с 2,5 кг эфедрона. Возбуждено дело о крупном сбыте наркотиков.