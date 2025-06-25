"Не проходили испытаний": чиновники не уверены в безопасности парка аттракционов в Таразе

Чиновники не решаются назвать безопасным парк аттракционов в Таразе - по их словам, развлекательные конструкции не проходили соответствующих испытаний, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что аттракционы один за другим появились в таразском парке Победы еще несколько лет назад. Чиновники пытались остановить застройку лесопосадки, однако у них этого не вышло.

Недавно в парке появились крупные конструкции, например, колесо обозрения и ракета.

По словам чиновников, аттракционы не проходили никаких экспертиз - в их безопасности никто не уверен.

Отмечается, что в парке пока не прокомментировали заявление властей города.

"Участок, где установлены аттракционы, предпринимателем используется незаконно. В марте 2023 года ему было рекомендовано освободить государственную землю и вернуть ее в первозданный вид. Однако требования предприниматель проигнорировал. В связи с этим местный исполнительный орган обратился в судебные органы. Аттракционы не проходили соответствующих испытаний и оценки технического состояния. Поэтому сказать, что они безопасны, мы не можем", - заявил замакима города Нурсултан Исабеков.

Источник: КТК.

Как пишет МИА "Казинформ", в марте, когда монтаж новых аттракционов только начался, на строительной площадке было вынесено предупреждение, что работы ведутся незаконно. Однако объект достроили и торжественно ввели в эксплуатацию. Сейчас в специализированном межрайонном экономическом суде рассматривается иск о сносе этих объектов.

Месяц назад сообщалось, что в Шымкенте начали снос объектов, незаконно построенных на территории парка "Қиял әлемі". Ранее суд признал, что арендатор грубо нарушил условия договора.

Отмечалось, что в сентябре 2021 года в парке "Қиял әлемі" ("Мир фантазий") в Шымкенте произошла трагедия. Мужчине стало плохо на аттракционе "Молоток". На место прибыла скорая помощь, однако врачи не смогли его спасти. Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Парк закрыли.

До этого здесь погиб 17-летний парень, сорвавшись с большой высоты.

В июне 2024 года здесь случился крупный пожар. Как оказалось, причиной возгорания стал поджог.

А в августе стало известно, что суд принял решение по парку - почти пять гектаров земли, ранее переданных в долгосрочную аренду ТОО, вернули в коммунальную собственность.