Поджигателя парка аттракционов задержали в Шымкенте

Минувшей ночью в парке аттракционов в Шымкенте случился пожар. Как оказалось, горку на территории парка подожгли, передает Otyrar.kz.

Журналисты телеканала получили эксклюзивные кадры на которых запечатлено, как мужчина примерно в три часа ночи заходит под популярный у горожан аттракцион "Ниагара". Через мгновение высокая горка уже объята пламенем, а ночной гость спешно ретируется.

То, что огонь вспыхнул не сам по себе, подтвердили в управлении предпринимательства. Предполагаемого поджигателя установили и задержали.

По какой причине мужчина устроил пожар, пока неизвестно. Сейчас владельцем парка предстоит оценить причиненный ущерб.

В ДЧС сообщили, что площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Отметим, согласно положениям статьи 202 УК РК, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, совершенное путем поджога, наказывается штрафом в размере от 3 тыс. до 7 тыс. МРП (от 11 до 26 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.