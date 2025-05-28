Печально известный парк аттракционов начали сносить в Шымкенте (видео)

В Шымкенте начали снос объектов, незаконно построенных на территории парка "Қиял әлемі". Ранее суд признал, что арендатор грубо нарушил условия договора, передает телеканал Otyrar.kz.

Как сообщает телеканал, работы по демонтажу ведутся на территории площадью 4 гектара.

Судебные исполнители начали снос девяти капитальных строений, возведенных без надлежащих разрешений. Участок по документам предназначен для создания зеленой зоны, однако вместо этого здесь десятилетиями функционировал частный парк развлечений, передает телеканал.

"ТОО, получившее землю в аренду в 2011 году, обязалось не только озеленить территорию, но и оборудовать детский центр. Но на деле — вырубленные деревья, залитый бетоном ландшафт и аттракционы, которые не только не имели документов, но и несли угрозу для посетителей. За последние годы здесь произошло несколько ЧП, в том числе с летальным исходом", - говорится в материале.

Отметим, решение о возврате участка в коммунальную собственность было принято еще судом 30 апреля 2024 года. Акимат инициировал иск после того, как стало очевидно, что арендатор использует общественную землю исключительно в личных целях, игнорируя социальные обязательства. Суд также обязал ТОО демонтировать все постройки и восстановить территорию за собственный счет.

Как рассказал руководитель управления контроля и качества городской среды Мерлан Керимжанов, объекты, которые сейчас сносят, не были оформлены должным образом. Все они построены самовольно.

Несмотря на уведомления о предстоящем сносе, арендаторы оказались к нему не готовы. А потому было принято решение, которое устроило все стороны — отсрочить снос построек на 5 календарных дней. За это время арендаторы должны не только вывезти имущество, но и самостоятельно демонтировать постройки.

На месте теперь уже бывшего технопарка, как сообщили в акимате, появится современный городской сквер с акцентом на открытость, безопасность и комфорт.

Напомним, в сентябре 2021 года в парке "Қиял әлемі" ("Мир фантазий") в Шымкенте произошла трагедия. Мужчине стало плохо на аттракционе "Молоток". На место прибыла скорая помощь, однако врачи не смогли его спасти. Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Парк закрыли.

До этого здесь погиб 17-летний парень, сорвавшись с большой высоты.

В июне 2024 года здесь случился крупный пожар. Как оказалось, причиной возгорания стал поджог.

А в августе стало известно, что суд принял решение по парку - почти пять гектаров земли, ранее переданных в долгосрочную аренду ТОО, вернули в коммунальную собственность.