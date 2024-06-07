Пожар случился в парке аттракционов в Шымкенте
Опубликовано:
В четверг, 6 июня, в парке аттракционов в Шымкенте случился пожар. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, пожар произошел на территории парка аттракционов, расположенного в районе Аль-Фараби - загорелась горка на площади 240 квадратных метров.
Пожар полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2113593-pozhar-sluchilsya-v-parke-attrakcionov-v-shymkente/