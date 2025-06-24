Небольшие дожди и жара до +40 градусов: какой будет погода в мегаполисах Казахстана во вторник

Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте во вторник, 24 июня. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы возможен небольшой дождь. Температура днем поднимется до +33 градусов, а ночью опустится до +18 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +21 градуса, ночью температура снизится до +12 градусов. Скорость ветра - 4,3 м/с.

В Шымкенте сегодня будет безоблачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +40 градусов, ночью опустятся до +24 градусов. Скорость ветра - 5,7 м/с.

Накануне синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстан на 24 июня из-за ухудшения погодных условий.

Кроме того, синоптики сделали прогноз на ближайшие дни в Казахстане. До 26 июня в Казахстане ожидаются сильные осадки и понижение температуры.