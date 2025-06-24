Небольшие дожди и жара до +40 градусов: какой будет погода в мегаполисах Казахстана во вторник
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Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте во вторник, 24 июня. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы возможен небольшой дождь. Температура днем поднимется до +33 градусов, а ночью опустится до +18 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +21 градуса, ночью температура снизится до +12 градусов. Скорость ветра - 4,3 м/с.
В Шымкенте сегодня будет безоблачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +40 градусов, ночью опустятся до +24 градусов. Скорость ветра - 5,7 м/с.
Накануне синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстан на 24 июня из-за ухудшения погодных условий.
Кроме того, синоптики сделали прогноз на ближайшие дни в Казахстане. До 26 июня в Казахстане ожидаются сильные осадки и понижение температуры.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2258697-nebolshie-dozhdi-i-zhara-do-40-gradusov-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/
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