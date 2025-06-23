Жара 42 градуса и сильные осадки: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстан на 24 июня из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

24 июня на северо-востоке, в горных районах, днем в центре области Жетісу ожидается гроза. Ветер юго-западный на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На севере, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 25 июня на юге, востоке области Жетісу ожидается днем очень сильная жара 42 градуса. На севере, востоке, в центре сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра утром и днем в горах Туркестанской области тоже ожидается гроза. Ветер северо-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. Днем на западе, в пустынных районах области сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане 24 июня утром и днем возможны гроза, град. Ветер северо-западный утром и днем порывы 15-18 м/с.

Во вторник днем на западе Мангистауской области - временами сильный дождь, град. На западе, севере, в центре области прогнозируется гроза. Ветер северо-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на юге области порывы 15-18 м/с. На западе, юге, востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью и утром на западе, севере Акмолинской области обещают туман. Ночью на севере, востоке области, днем на западе, юге, востоке области - гроза. Днем на западе, юге, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность.

24 июня в Северо-Казахстанской области ночью ожидается гроза, днем на севере, востоке ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра на севере, востоке Восточно-Казахстанской области пообещали сильный дождь. Гроза. Днем на западе, севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ожидается гроза, днем на востоке, юге, в центре области гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный ночью на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Во вторник днем на севере, юге, востоке Атырауской области прогнозируется сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере области гроза, днем гроза. Ветер западный, северо-западный днем на юге области порывы 15-20 м/с. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность.

А на севере, востоке, юге Павлодарской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20, временами 25 м/с. На юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на северо-востоке Костанайской области тоже ожидается гроза, днем на западе, юге области гроза, град. Ветер северо-западный, северный днем на западе, юге области порывы 15 м/с. На севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области усилится северо-западный ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области - сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, севере области высокая пожарная опасность.

24 июня днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. 25 июня на западе, севере, в центре Алматинской области днем ожидается очень сильная жара 42 градуса. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Западно-Казахстанской области - сильный дождь. На юге, западе области ожидается гроза, днем на севере области тоже ожидается гроза, на юге области град, шквал. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Карагандинской области ожидаются гроза, днем на западе, севере области гроза, град. Ветер северо-западный днем на севере, востоке 15-18 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 июня днем на западе, севере области Ұлытау тоже ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, западный днем на севере, в центре области порывы 15-18 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.