Костанаец бросился в воду за детьми, которых унесло течением

Жителя Костаная наградили медалью за спасение детей, которых унесло сильным течением на реке Тобол. Ребята купались там без присмотра родителей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, приказом министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова жителя Костаная Андрея Цимбала удостоили ведомственной медали "Суға батқандарды құтқарғаны үшін" за проявленные отвагу и высокую гражданскую ответственность при спасении детей на реке Тобол.

Торжественное вручение награды состоялось в ДЧС Костанайской области.

"Ваш поступок - пример для окружающих. Вы не только спасли жизни детей, но и показали, как важно оставаться человеком в трудную минуту. Такие истории напоминают: настоящие герои живут среди нас", - отметил начальник ДЧС Дамир Ермагамбетов.

Инцидент произошел 31 мая 2025 года, когда Андрей Цимбал находился на рыбалке на реке Тобол. Он заметил, что группа детей купалась в необорудованном месте без присмотра взрослых.

Внезапно течение начало уносить ребят. Не раздумывая ни секунды, Андрей бросился в воду и в условиях сильного течения и ограниченной видимости сумел вытащить на берег четверых детей.

"Героический поступок и действия Андрея Цимбала стали примером настоящего мужества и ответственности перед обществом", - подчеркнули в МЧС РК.

Ранее стало известно, что на озере Балхаш в Карагандинской области четырехлетний ребенок уплыл далеко от берега на надувном круге. Родители пытались самостоятельно добраться до него, но из-за сильного ветра и волн это оказалось опасным.

Также сотрудники МЧС спасли подростка, которого унесло течением на сапборде в районе порта Актау. Он оказался на удаленной от пляжа территории и около четырех часов самостоятельно пытался добраться до берега по камням.

А на городском пляже Семея 9-летний ребенок начал тонуть из-за судороги ноги и был не в силах самостоятельно выбраться на мелководье. Его спас военнослужащий МЧС и передал родителям.