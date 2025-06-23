Костанаец бросился в воду за детьми, которых унесло течением

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Костанаец бросился в воду за детьми, которых унесло течением

    Опубликовано:

    Костанаец спал 4 детей на реке Тобол
    Андрей Цимбал получил медаль. Фото: gov.kz

    Жителя Костаная наградили медалью за спасение детей, которых унесло сильным течением на реке Тобол. Ребята купались там без присмотра родителей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

    Как сообщается на официальном сайте ведомства, приказом министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова жителя Костаная Андрея Цимбала удостоили ведомственной медали "Суға батқандарды құтқарғаны үшін" за проявленные отвагу и высокую гражданскую ответственность при спасении детей на реке Тобол.

    Торжественное вручение награды состоялось в ДЧС Костанайской области.

    "Ваш поступок - пример для окружающих. Вы не только спасли жизни детей, но и показали, как важно оставаться человеком в трудную минуту. Такие истории напоминают: настоящие герои живут среди нас", - отметил начальник ДЧС Дамир Ермагамбетов.

    Инцидент произошел 31 мая 2025 года, когда Андрей Цимбал находился на рыбалке на реке Тобол. Он заметил, что группа детей купалась в необорудованном месте без присмотра взрослых.

    Внезапно течение начало уносить ребят. Не раздумывая ни секунды, Андрей бросился в воду и в условиях сильного течения и ограниченной видимости сумел вытащить на берег четверых детей.

    "Героический поступок и действия Андрея Цимбала стали примером настоящего мужества и ответственности перед обществом", - подчеркнули в МЧС РК.

    Ранее стало известно, что на озере Балхаш в Карагандинской области четырехлетний ребенок уплыл далеко от берега на надувном круге. Родители пытались самостоятельно добраться до него, но из-за сильного ветра и волн это оказалось опасным.

    Также сотрудники МЧС спасли подростка, которого унесло течением на сапборде в районе порта Актау. Он оказался на удаленной от пляжа территории и около четырех часов самостоятельно пытался добраться до берега по камням.

    А на городском пляже Семея 9-летний ребенок начал тонуть из-за судороги ноги и был не в силах самостоятельно выбраться на мелководье. Его спас военнослужащий МЧС и передал родителям.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.