Ребенок на надувном круге уплыл далеко от берега в Карагандинской области

Ребенок уплыл далеко от берега на надувном круге, родители пытались доплыть к нему, но из-за волн это оказалось опасным. Всем троим помогли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС, на озере Балхаш Карагандинской области четырехлетний ребенок уплыл далеко от берега на надувном круге.

Родители пытались самостоятельно добраться до него, но из-за сильного ветра и волн это оказалось опасным.

Благодаря оперативным действиям спасателей, все трое - ребенок и его родители - были благополучно доставлены на берег. Пострадавших нет.

МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра у воды и не используйте надувные круги для купания в открытых водоемах - это может быть опасно.

Напомним, ранее семью с детьми спасли в области Абай - их унесло ветром на надувной лодке далеко от берега.

Сотрудники МЧС спасли подростка, которого унесло течением на сапборде в районе порта Актау. Он оказался на удаленной от пляжа территории и около четырех часов самостоятельно пытался добраться до берега по камням.

А в апреле этого года двоих детей, унесенных ветром на катамаране, спасали сотрудники МЧС - они оказались в 500 метрах от берега озера Котырколь.