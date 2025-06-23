Самозахват земель в Шымкенте: 10 человек попали под следствие

В Шымкенте проводится работа по пресечению самозахватов, выявлению нецелевого использования и неосвоению земельных участков в Абайском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в Абайском районе провели паспортизацию 1087 самозахваченных земель. Были освобождены 142 участка, незаконно застроенные нежилыми строениями.

"K уголовной ответственности привлечены десять лиц, незаконно продававшие земли, семь человек осуждены, по троим расследование продолжается", - отметили в прокуратуре Шымкента.

Созданы мобильные группы, осуществляющие еженедельный мониторинг с использованием дронов. Внедряется анализ самозахвата земель на основе спутниковых съемок АО "Қазақстан Ғарыш Сапары" с применением искусственного интеллекта. За последние два года фактов незаконного захвата земель не зафиксировали.

Прокуроры выявили 10 коммерческих участков площадью 5,4 га и стоимостью 141 млн тенге, используемых не по целевому назначению. Приняты меры к их возврату государству.

Взыскано свыше 10 млн тенге выкупной стоимости 6 земельных участков. Также обеспечен возврат государству 91,9 га земли стоимостью 4,5 млрд тенге.

"Работа в данном направлении продолжается", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в области Жетісу 14 земельных участков общей площадью 1 655 гектаров и стоимостью 100 миллионов тенге, срок временного землепользования которых давно истек, вернули в госсобственность.

В Алматы в собственность государства вернули земли площадью более 840 гектаров, стоимость которых оценивается в 54 млрд тенге. Прокуратура установила, что они отнесены к водному фонду и незаконно находились в частных руках.

По информации Министерства сельского хозяйства, половина из возвращенных в 2022-2024 годах в госсобственность 12,2 млн гектаров земель уже перераспределена для пользования.