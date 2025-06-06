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    Политика

      Возвращенные в госсобственность земли перераспределяют в Казахстане

      Опубликовано:

      Изъятые земли
      Изъятые земли. Фото: gov.kz

      Половина из возвращенных в госсобственность 12,2 млн гектаров земель распределена для пользования, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

      Такие данные опубликованы на сайте правительства. Эти вопросы обсуждены на заседании республиканской комиссии по контролю за рациональным использованием земельных ресурсов, прошедшей под председательством вице-премьера - министра национальной экономики Серика Жумангарина.

      По информации Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства, из 12,2 млн гектаров земель, возвращенных в государственную собственность в 2022-2024 годах, уже перераспределены 5,9 млн гектаров.

      "Из них 2 млн гектаров, расположенные вблизи населенных пунктов, в приоритетном порядке переданы в общее пользование для выпаса скота местных жителей. Остальные 3,9 млн гектаров распределены через конкурсы между сельхозпроизводителями. Также за последние три года 3,8 млн гектаров ранее неиспользуемых земель начали осваиваться прежними владельцами после вмешательства территориальных инспекций", - отмечается в релизе.

      Из планируемых к возврату в 2025 году 2 млн га сельхозземель в госсобственность уже возвращено 979,1 тыс. га. 

      Председатель КУЗР Мурат Темиржанов сообщил об оцифровке данных и переход на электронные конкурсы по предоставлению участков.

      "На сегодняшний день уже оцифрованы все занятые сельхозугодьями площади, за исключением пустынных и полупустынных территорий - 205,5 млн га. До конца 2025 года планируется загрузка данных карт в соответствующую систему координат", - отметил он.

      Напомним, ранее стало известно, что несколько спорткомплексов в пяти регионах Казахстана вернули в госсобственность. Среди них - "Алматы Арена" и "Халык Арена" в Алматы, до этого находившиеся под управлением частной организации на безвозмездной основе.

      А в Туркестанской области в государственную собственность был возвращен водозаборный канал стоимостью 13 млрд тенге. Основанием для вмешательства прокуроров послужили нарушения прав и законных интересов крестьянских хозяйств-предпринимателей двух районов.

      В январе земли на 111 млн тенге вернули в собственность государства в области Жетісу.

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