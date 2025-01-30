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Павлодарец купил авто за 19 млн тенге, а затем вернул свои деньги

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Мужчина открывает автомобиль
Мужчина около автомобиля. Иллюстративное фото: The best photo for all / Getty Images

Павлодарец через суд вернул более 19 млн тенге за бракованный автомобиль. За помощью он обратился в департамент защиты прав потребителей, передает Pavlodarnews.kz.

Автомобиль мужчина купил в декабре 2023 года за 19 190 000 тенге. Сразу же оформил страховку. При первом техобслуживании в машине заменили масло и фильтры. 

"После мужчина с семьей выехал в Экибастуз и в пути заметил, что на панели высветился датчик - показал низкий уровень масла, а двигатель стал издавать посторонний звук. На следующий день он обнаружил, что масла в двигателе нет. В этот же день он позвонил в колл-центр. Лишь после неоднократных обращений и телефонных звонков к нему направили сервисную службу, которая прибыла к полудню. При осмотре выяснилось, что масло вытекло через масляный фильтр", - рассказали в пресс-службе департамента защиты прав потребителей.

С 13 марта по 12 апреля 2024 года автомобиль находился в сервисном центре. Двигатель вскрывали, при этом никаких письменных документов владельцу не предоставили. 

По данным ведомства, в случае обнаружения потребителем существенного недостатка технически сложного товара и предъявления им требования о его замене продавец (изготовитель, исполнитель) технически сложного товара и его компонента обязан удовлетворить данное требование в течение 30 рабочих дней.

Сотрудники департамента защиты прав потребителей помогли мужчине составить досудебную претензию, а затем он обратился в суд с иском о расторжении договора купли-продажи автомобиля и возврате денег. 

"Суд вынес решение - возместить в пользу потребителя: оплаченную сумму в размере 19 190 000 тенге, сумму неустойки в размере 959 500 тенге, убытки - 62 810 тенге, а также моральный вред - 100 000 тенге и судебные расходы - 203 969 тенге, в общей сумме 20 516 279 тенге", - информировали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что житель Астаны добился возврата дефектного автомобиля и возмещения потраченных средств у автосалона. Экспертиза установила наличие дефектов, предположительно, вызванных заводским браком, которые делали эксплуатацию автомобиля невозможной.

В ЗКО взыскали компенсацию морального вреда и неустойку с автосалона в пользу покупателя за последующий ненадлежащий ремонт машины. Мужчина получил более 2,3 млн тенге.

А житель Алматы, столкнувшись с серьезной поломкой нового автомобиля, вызванной дефектом высоковольтной батареи, отстоял свои права в суде и вернул 48 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216468-pavlodarec-kupil-avto-za-19-mln-tenge-a-zatem-vernul-svoi-dengi/