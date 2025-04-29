Двоих детей на катамаране унесло ветром на озере в Акмолинской области (фото, видео)

Двоих детей, унесенных ветром на катамаране, спасали сотрудники МЧС - они оказались в 500 метрах от берега озера Котырколь, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным МЧС, пятеро детей нашли бесхозный катамаран на берегу озера Котырколь и решили прокатиться на нем в ночное время.

Уплыв на пять метров от берега, трое детей испугались. Они спрыгнули с катамарана и самостоятельно доплыли обратно.

На катамаране остались двое детей 2008 и 2014 годов рождения, один из которых не умел плавать. Из-за сильного ветра катамаран унесло на расстояние 500 метров от берега.

К счастью, вернувшиеся на берег дети позвонили по номеру 112 и вызвали спасателей.

"Сотрудники водно-спасательного отряда использовали беспилотный летательный аппарат с тепловизором и нашли унесенных ветром детей. Добравшись до них на лодке, спасатели доставили их на берег и передали карете скорой медицинской помощи", - сообщили в ведомстве.

Также стало известно, что родители всех несовершеннолетних были привлечены к административной ответственности по статье 412 КоАП РК.