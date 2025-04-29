Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Двоих детей на катамаране унесло ветром на озере в Акмолинской области (фото, видео)

Опубликовано:

Спасатели нашли детей
Спасатели нашли детей. Фото: МЧС РК

Двоих детей, унесенных ветром на катамаране, спасали сотрудники МЧС - они оказались в 500 метрах от берега озера Котырколь, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным МЧС, пятеро детей нашли бесхозный катамаран на берегу озера Котырколь и решили прокатиться на нем в ночное время.

Уплыв на пять метров от берега, трое детей испугались. Они спрыгнули с катамарана и самостоятельно доплыли обратно.

На катамаране остались двое детей 2008 и 2014 годов рождения, один из которых не умел плавать. Из-за сильного ветра катамаран унесло на расстояние 500 метров от берега.

К счастью, вернувшиеся на берег дети позвонили по номеру 112 и вызвали спасателей.

"Сотрудники водно-спасательного отряда использовали беспилотный летательный аппарат с тепловизором и нашли унесенных ветром детей. Добравшись до них на лодке, спасатели доставили их на берег и передали карете скорой медицинской помощи", - сообщили в ведомстве.

Также стало известно, что родители всех несовершеннолетних были привлечены к административной ответственности по статье 412 КоАП РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240274-dvoih-detey-na-katamarane-uneslo-vetrom-na-ozere-v-akmolinskoy-oblasti-foto-video/