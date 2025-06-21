Енота ловили спасатели этой ночью в Петропавловске (фото, видео)

В Петропавловске живущий в ботаническом саду енот сбежал и пробрался на территорию частного жилого дома. Прибывшие на вызов спасатели отловили его и вернули домой, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в Петропавловске на улице Шажимбаева местные жители заметили незваного гостя во дворе частного жилого дома. Хозяева пытались самостоятельно справиться с пушистым нарушителем порядка, но безуспешно - пришлось вызывать спасателей.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. С помощью специального спасательного снаряжения зверя аккуратно накрыли и отловили. Операция прошла спокойно и без стресса для млекопитающего.

Енот оказался беглецом из ботанического сада - туда он и был благополучно возвращен. Теперь животное снова дома, под присмотром специалистов.

Напомним, ранее спасатели отловили двухметровую змею на территории частного жилого дома в Талгаре (Алматинская область).

Также в Таразе на пульт 112 поступило сообщение о змее, замеченной в одном из жилых домов по улице Бостандык. Спасатели с помощью специального инструмента поймали пресмыкающееся и вывезли его за пределы населенного пункта в безопасное место.

С необычной проблемой столкнулся житель Алматы - он подобрал на улице павлина, но в зоопарке принять птицу отказались. Сейчас домочадцы привыкают к новому питомцу. Дети и взрослые охотно ухаживают за птицей, а она отлично идет на контакт. Павлина даже спокойно держат на руках.

Добавим, ранее мы рассказывали о семье из пригорода Алматы, которая спасает диких животных. Казахстанцы выходили волчицу, павлина, фазана и даже енота-полоскуна.