"Сам в шоке": алматинец подобрал на улице павлина и не знает, что с ним делать (видео)

С необычной проблемой столкнулся жить Алматы - он подобрал на улице павлина, но в зоопарке принять птицу отказались, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказал алматинец Нурбол Бакытжан, экзотическая птица гуляла рядом с частными домами в одном из микрорайонов. Сейчас домочадцы привыкают к новому питомцу. Кличку павлину пока еще не дали. Дети и взрослые охотно ухаживают за птицей. Она отлично идет на контакт. Павлина даже спокойно держат на руках.

"Павлин нас не боится и идет на контакт. Дети его легко гладят. Птица спокойно сидит у мужа на руках. Наверное, потому что она прирученная", - поделилась супруга Нурбола Салтанат Ишкеева.

Нурбол Бакытжан рассказывает, что нашел птицу совершенно случайно. Рано утром чинил ворота и увидел павлина. Говорит, что сначала даже глазам не поверил.

"Смотрю, проходит птица. Я сам был в шоке, если честно. Посмотрел, это действительно павлин. Я пошел, позвал соседа. Мы вместе пошли, окружили его, схватили. Ну, чтобы, знаете, есть собаки, дикие собаки, чтобы его не разорвали", - рассказал мужчина.

Для птицы обустроили место в сарае. Там павлин чувствует себя отлично. Еды и воды в достатке. Кормят павлина три раза в день. Птица любит пшено, яблоки, морковку. Но особенно тертый картофель.

Нурбол рассказал, что хотел отдать павлина в Алматинский зоопарк, но там ему отказали. Представители зверинца объяснили причину просто: чтобы принять пестрого красавца, необходимо сдать анализы и продержать пернатого в отдельной клетке на карантине. А это стоит немалых средств.

"Было принято решение птицу не принимать. Почему? Потому что павлин – это нередкая, это неэкзотическая птица. Это птица, не нуждающаяся в особенном содержании, кормлении либо в определенных специалистах, которые будут ухаживать. Это курообразные птицы, которые разводятся на разных крестьянских хозяйствах в Алматы, в Алматинской области", - пояснила руководитель научного отдела Алматинского зоопарка Юлия Дудкина.

В зоопарке посоветовали передать птицу на специальную ферму или найти хозяина самостоятельно. Для этого алматинец даже выложил видео с павлином в соцсети. Но теперь боится наткнуться на мошенников. Кто-то может представиться владельцем птицы, а потом продать ее.

Как оказалось, в интернете подобных предложений немало. Цены на особей начинаются от 60 тысяч тенге. Пока настоящий хозяин не объявится, павлин будет жить в новой семье.

Источник: КТК