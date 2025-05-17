Змея заползла в жилой дом в Таразе (видео)

В Таразе на пульт 112 поступило сообщение о змее, замеченной в одном из жилых домов по улице Бостандык, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, оперативно прибывшие спасатели с помощью специального инструмента поймали пресмыкающееся и вывезли его за пределы населенного пункта в безопасное место.

"МЧС рекомендует при обнаружении змеи вывести людей, изолировать животное и вызвать спасателей. Попытка поймать змею самостоятельно может быть опасной", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте наблюдается нашествие змей. С наступлением жары они стали частыми гостями в домах и дворах горожан. За этот год спасатели уже 25 раз выезжали на вызовы по отлову пресмыкающихся. Чаще всего горожане сталкиваются с неядовитыми видами. Но на территории страны распространены и гадюки, укус этих змей - это серьезная угроза для жизни. В этом году пострадал ребенок. Его уже выписали из больницы.

Также стало известно, что ядовитые змеи держат в страхе актюбинцев. Один мальчик с укусом даже попал в больницу.