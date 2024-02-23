Енот-карманник, общипанный павлин из ресторана: как семья из пригорода Алматы спасает диких животных
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Свыше 2,5 тыс. диких животных и птиц выходили и выпустили на волю в центре "Сказка живой природы". В их числе были краснокнижные и редкие для Казахстана обитатели, передает корреспондент NUR.KZ.
Наш корреспондент отправился в село Болек Енбекшиказахского района Алматинской области, чтобы познакомиться с владельцами центра. Встретил журналиста Андрей Шляхов – сын основателя реабилитационного центра Андрея Степановича Шляхова.
Во время экскурсии мужчина отметил, что у каждого животного здесь трагическая судьба. Вот, например, волчица по кличке Агуша. Семь лет назад ее сильно израненную привезли из лесов ВКО.
"Она была прострелена, попала в капкан. К нам ее люди привезли. Они не смогли найти место, где ее смогут принять. В итоге они несколько дней ехали, не спали, привезли к нам волчицу. Животное было уже в полуживом состоянии.
Провели экстренную операцию своими силами. Наложили швы, затянули раны, начали ухаживать, давать медикаментозное лечение. Шли недели, месяцы, как ее выхаживали. И спустя несколько лет она встала на ноги", - рассказывает Андрей Шляхов.
Но выпускать волчицу смысла не было, говорит Андрей. Агуша уже в преклонном возрасте, в стаю ее бы не приняли. Так и осталась в "Сказке". Немало средств уходит на ее содержание. Ведь волчица в день съедает четыре килограмма мяса.
На Агуше можно заметить ошейник. Это основатель центра Андрей Степанович смог наладить с ей отношения. Только его она подпускает, остальных же волчица не жалует.
Непростая судьба и у павлина Пети. Его в центр доставили буквально из золотой клетки, которая стояла в одном из ресторанов Алматы.
"Один из посетителей выпил лишнего и решил себе перья на сувениры взять. Ощипал павлина до полусмерти, птица была похожа на кусок кровавого мяса. Потому привезли к нам, мы его выходили. У нас несколько лет ушло на реабилитацию. Сейчас у него вот отрасли перья", - вспоминает Андрей.
Павлины в этих краях не водятся, поэтому Петю решили оставить в центре и подыскать ему самку для размножения. Но партнерша стоит около 70 тысяч тенге, поэтому идею пока отложили.
А вот фазана, который с любопытством смотрит на гостей из соседней клетки, скоро выпустят на волю. Его сбила машина, была сильно повреждена лапка. Но сейчас птица в порядке, а на ее крик уже слетаются фазаны, обитающие неподалеку.
Раньше здесь водился самец рыси, вспоминает Андрей. Но его отдали Алматинскому зоопарку, у которого было четыре самочки. Когда пойдут детеныши, их отдадут в реабилитационный центр. Здесь их приспособят к жизни в дикой природе и выпустят на волю.
А это изюминка центра – енот-полоскун по кличке Ешка с криминальным прошлым, говорит Андрей. Родом он из Санкт-Петербурга, в Кунаеве оказался из-за переезда хозяина. Видимо, это оказалось стрессом для енота. Поведение спокойного Ешки полностью изменилось.
"В один из дней он убежал и залез на дерево. Его хозяин звал, выманивал, но безрезультатно. Тогда мужчина взял лестницу и залез к еноту, протянул руки. А Ешка разозлился, разбежался и столкнул хозяина с высоты четырех метров. А мужчине 63 года, потом его ногу собирали по частям. Тогда он отдал Ешку нам", - рассказывает Андрей.
За такое "покушение" на жизнь Ешку признали местным криминальным авторитетом. Соответствуя новому статусу, енот-полоскун стал еще и вором-карманником.
У зазевавшегося мужчины украл купюру в 500 тенге. Да и карман нашего корреспондента пытался обчистить.
А еще из экзотики в этом центре восточно-европейская лань Луна. Она совсем не боится людей и с любопытством подходит познакомиться. Правда, диалог с нашим корреспондентом был коротким, когда лань не увидела в руках угощений. Луна незаконно находилась в чьем-то доме, ее изъяли и передали центру.
Долгое время общительной Луне было грустно жить одной в вольере. И к ней подселили… кабанчиков, точнее детенышей диких вьетнамских вислобрюхих свиней. С тех пор Луна взяла над ними шефство, заменив и маму, и вожака стаи.
Поросята от нее буквально не отходят. Кстати, семерых кабанчиков раньше держала семья в частном доме, пока не переехала в квартиру. К слову, в центре содержатся и взрослые особи вьетнамских вислобрюхих свиней.
Неподалеку от Луны в вольере находятся коты. Но внешний вид этой парочки обманчив. За пушистыми и, казалось бы, даже ленивыми мордочками скрываются опасные дикие степные коты, занесенные в Красную книгу Казахстана.
Они могут с места прыгнуть на три метра в высоту и за секунду вцепиться в горло. Это Андрей рассказывает из личного опыта. При последней такой схватке спас его только второй подбородок, шутит мужчина.
В Казахстане степные коты встречаются крайне редко. Девочку Мусю нашли алматинцы в степи. Она осталась сиротой.
"Люди гуляли по полю и услышали, как котята мяукают. Увидели, что вороны уже кружат вокруг гнезда. Ждали, когда придут родители защищать. Прождали весь день, а вороны уже начали растаскивать котят.
Тогда подбежали и начали спасать, вытащили двоих и привезли к нам. Котята были слепые, мы их из бутылочки детской смесью выкормили. Но мальчик заболел и умер, а девочка прижилась", - рассказывает Андрей.
Позже у Муси появилась пара. Семья рыбачила около Балхаша, и к ним прибился котенок. Люди сильно удивились, ведь до ближайшего села было около 400 км.
Котенок был очень ласковый, его забрали в квартиру, назвали Салливаном. Но через месяц котенок едва не загрыз домашнего взрослого кота. Еще через месяц захватил всю квартиру, сделав ее своей территорией и никого туда не подпуская, даже хозяев. Увидев Мусю в социальных сетях, люди поняли, что Салливан –дикий кот и отвезли его в центр.
Также из краснокнижных обителей центра степной орел по кличке Степан.
"Его нашли в огороде, было повреждено крыло. Птица краснокнижная, ее человек не имеет права держать у себя. Он должен сообщить хотя бы в полицию. В прошлом году он к нам поступил. Теперь он не летать, увы, не сможет, останется у нас", - говорит Андрей.
А это беркут Дана. Она очень пугливая, боится людей. В центре птица около месяца. Ее привез сельчанин, на глазах которого Дана влетела в электропровода. Ее внутренние органы буквально выжгло.
"Главное правило при реабилитации – питание. Если животное не начнет питаться, ему ничего не поможет. Мы мясо пускали на фарш, потом его в тюбики и потихоньку заливали в клюв вместе с водой. Руками в гортань проталкивали. Час за часом, день за днем поднимали на ноги. Весной Дану планируем выпустить на свободу", - делится Андрей.
Сейчас семья Шляховых хочет заняться разведением животных, которые находятся на грани вымирания. Например, индийские дикобразы. В 50-60-ые годы они в большом количестве обитали в Алматинской области. Сейчас же занесены в "Красную книгу". В Иле-Алатауском национальном парке только 32 особи, говорит Андрей.
Реабилитационный центр взял две пары дикобразов из Алматинкого и Шымкентского зоопарков. После кропотливой пятилетней работы здесь смогли получить 18 особей потомства. Сейчас главная задача, говорит Андрей, приспособить их к жизни на воле. Поэтому, какие бы холода не были, живут дикобразы в вольерах на улице.
"Нижняя часть пола забетонирована. Там 30 см бетона вместе с сеткой на случай, если дикобразы начнут копать норы. Они могут выкопать тоннель до четырех метров и уйти отсюда. Но бетон может сказаться на здоровье животных, поэтому сверху на бетон мы насыпали 50 см земли.
У них были деревянные домики, но они уничтожили буквально на глазах. Поэтому мы взяли металлические бочки. А еще они похожи на норы, в которых дикобразы живут в дикой природе. В них при виде опасности дикобраз прячется, выпуская иглы наружу. Но каждую ночь мы подкладываем с бочки сено, чтобы было тепло", - говорит Андрей.
Живут они вместе с голубями и курами. Это нужно, чтобы дикобразы понимали: в дикой природе есть и другие животные. Голуби им часто будут встречаться на воле, а куры здесь вместо фазанов. Сейчас для дикобразов готовят большие секции вольеров, строят их в центре за свой счет.
В дикой природе угрозой номер один для дикобразов станет человек. Браконьерство – одна из причин снижения их популяции. Поэтому в скором времени в центре начнут намеренно пугать дикобразов, чтобы они при виде человека начали испытывать стресс. Тогда встретив людей в лесу, дикобразы спрячутся, а не побегут к ним просить еды.
"Сейчас мы планируем заключить договор с правительством, чтобы мы могли из дикой природы изъять дикобразов для обновления крови. Потому что кровосмешение присутствует. А если добавить новую кровь, то дикобразы будут более сильными", - делится планами Андрей.
К слову, за все время ни один дикобраз в центре не погиб и не заболел, с гордостью рассказывает Андрей. А еще в вольере можно заметить двух белых дикобразов с красными глазами. Это альбиносы. Их на волю не выпустят, так как яркий окрас не позволит им спрятаться.
Как и у большинства обителей, непростая судьба у самого реабилитационного центра. Он открылся 20 лет назад в городе Иссыке. Там Андрей Степанович открыл дом юннатов, в котором занималось 720 ребят со всех ближайших сел.
Проводили праздники, читали лекции, вместе выхаживали птиц и животных, а потом устраивали большие праздники, когда выпускали их на волю. А главное, учили любить братьев меньших. Многие из этих ребят потом стали биологами и зоологами, рассказывает Андрей.
Тогда была договоренность с КазНУ, который предоставлял два гранта для юннатов этого центра. Было большое будущее, говорит Андрей. Но судьбу центра решила одна бумага, полученная в 2014 году.
"Мы тогда назывались зоопарком, чтобы людям было понятнее. Нам дали бумагу, в которой было написано, что "строительство зоопарка считаем нецелесообразным в городе Иссык". Это был аким города Иссыка. У нас земля была в аренде на 49 лет. Мы могли еще 40 лет там находиться. Но выделили средства на реконструкцию парка. А мы были прямо посередине парка.
В итоге начали искать землю. Ее нашли здесь, в селе Болек, на краю. Тут была помойка городского типа, раньше вывозили сюда мусор. Мы полностью очистили территорию, за свой счет провели коммуникации, здесь ничего не было. Было очень тяжело в первое время", - вспоминает Андрей.
Старые здания и вольеры в Иссыке снесли. Из уцелевшего отец и сын построили центр на новом месте. И только недавно встав на ноги, начали построили дом юннатов. Интерес среди школьников большой, говорит Андрей, особенно среди городских. Многие школы Алматы приезжают сейчас на экскурсии.
За 20 лет реабилитационный центр вылечил и выпустил на волю 1,5 тысячи птиц и свыше тысячи животных. "Мы не зоопарк", - отмечает Андрей. Главная задача центра - помочь лесным и степным обитателям, а не держать их в клетках.
С утра до вечера отец и сын следят за животными, как за детьми. Уделить внимание нужно каждому, а еще покормить, прибраться, следить за здоровьем и лечить раненных и заболевших. При этом никакой финансовой выгоды от центра Шляховы не имеют.
Содержат "Сказку" только на одну пенсию основателя Андрея Степановича. На нее закупают корма, строят новые вольеры и дом юннатов. Редко, но помогают неравнодушные люди. В центре отмечают, они будут рады любой помощи.
Instagram: skazka_prirody
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062450-enot-karmannik-obschipannyy-pavlin-iz-restorana-kak-semya-iz-prigoroda-almaty-spasaet-dikih-zhivotnyh/