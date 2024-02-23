Енот-карманник, общипанный павлин из ресторана: как семья из пригорода Алматы спасает диких животных

Свыше 2,5 тыс. диких животных и птиц выходили и выпустили на волю в центре "Сказка живой природы". В их числе были краснокнижные и редкие для Казахстана обитатели, передает корреспондент NUR.KZ.

Наш корреспондент отправился в село Болек Енбекшиказахского района Алматинской области, чтобы познакомиться с владельцами центра. Встретил журналиста Андрей Шляхов – сын основателя реабилитационного центра Андрея Степановича Шляхова.

Во время экскурсии мужчина отметил, что у каждого животного здесь трагическая судьба. Вот, например, волчица по кличке Агуша. Семь лет назад ее сильно израненную привезли из лесов ВКО.

Волчица Агуша. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Она была прострелена, попала в капкан. К нам ее люди привезли. Они не смогли найти место, где ее смогут принять. В итоге они несколько дней ехали, не спали, привезли к нам волчицу. Животное было уже в полуживом состоянии.

Провели экстренную операцию своими силами. Наложили швы, затянули раны, начали ухаживать, давать медикаментозное лечение. Шли недели, месяцы, как ее выхаживали. И спустя несколько лет она встала на ноги", - рассказывает Андрей Шляхов.

Андрей Шляхов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Но выпускать волчицу смысла не было, говорит Андрей. Агуша уже в преклонном возрасте, в стаю ее бы не приняли. Так и осталась в "Сказке". Немало средств уходит на ее содержание. Ведь волчица в день съедает четыре килограмма мяса.

Волчица Агуша. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На Агуше можно заметить ошейник. Это основатель центра Андрей Степанович смог наладить с ей отношения. Только его она подпускает, остальных же волчица не жалует.

Непростая судьба и у павлина Пети. Его в центр доставили буквально из золотой клетки, которая стояла в одном из ресторанов Алматы.

Павлин Петя. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Один из посетителей выпил лишнего и решил себе перья на сувениры взять. Ощипал павлина до полусмерти, птица была похожа на кусок кровавого мяса. Потому привезли к нам, мы его выходили. У нас несколько лет ушло на реабилитацию. Сейчас у него вот отрасли перья", - вспоминает Андрей.

Павлин Петя. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Павлины в этих краях не водятся, поэтому Петю решили оставить в центре и подыскать ему самку для размножения. Но партнерша стоит около 70 тысяч тенге, поэтому идею пока отложили.

Фазан. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

А вот фазана, который с любопытством смотрит на гостей из соседней клетки, скоро выпустят на волю. Его сбила машина, была сильно повреждена лапка. Но сейчас птица в порядке, а на ее крик уже слетаются фазаны, обитающие неподалеку.

Раньше здесь водился самец рыси, вспоминает Андрей. Но его отдали Алматинскому зоопарку, у которого было четыре самочки. Когда пойдут детеныши, их отдадут в реабилитационный центр. Здесь их приспособят к жизни в дикой природе и выпустят на волю.

Енот-полоскун Ешка. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

А это изюминка центра – енот-полоскун по кличке Ешка с криминальным прошлым, говорит Андрей. Родом он из Санкт-Петербурга, в Кунаеве оказался из-за переезда хозяина. Видимо, это оказалось стрессом для енота. Поведение спокойного Ешки полностью изменилось.

Енот-полоскун Ешка. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"В один из дней он убежал и залез на дерево. Его хозяин звал, выманивал, но безрезультатно. Тогда мужчина взял лестницу и залез к еноту, протянул руки. А Ешка разозлился, разбежался и столкнул хозяина с высоты четырех метров. А мужчине 63 года, потом его ногу собирали по частям. Тогда он отдал Ешку нам", - рассказывает Андрей.

За такое "покушение" на жизнь Ешку признали местным криминальным авторитетом. Соответствуя новому статусу, енот-полоскун стал еще и вором-карманником.

Енот-полоскун Ешка. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

У зазевавшегося мужчины украл купюру в 500 тенге. Да и карман нашего корреспондента пытался обчистить.

А еще из экзотики в этом центре восточно-европейская лань Луна. Она совсем не боится людей и с любопытством подходит познакомиться. Правда, диалог с нашим корреспондентом был коротким, когда лань не увидела в руках угощений. Луна незаконно находилась в чьем-то доме, ее изъяли и передали центру.

Лань Луна. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Долгое время общительной Луне было грустно жить одной в вольере. И к ней подселили… кабанчиков, точнее детенышей диких вьетнамских вислобрюхих свиней. С тех пор Луна взяла над ними шефство, заменив и маму, и вожака стаи.

Дикие вьетнамские вислобрюхие свиньи. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Поросята от нее буквально не отходят. Кстати, семерых кабанчиков раньше держала семья в частном доме, пока не переехала в квартиру. К слову, в центре содержатся и взрослые особи вьетнамских вислобрюхих свиней.

Дикие вьетнамские вислобрюхие свиньи. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Неподалеку от Луны в вольере находятся коты. Но внешний вид этой парочки обманчив. За пушистыми и, казалось бы, даже ленивыми мордочками скрываются опасные дикие степные коты, занесенные в Красную книгу Казахстана.

Дикий степной кот. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Они могут с места прыгнуть на три метра в высоту и за секунду вцепиться в горло. Это Андрей рассказывает из личного опыта. При последней такой схватке спас его только второй подбородок, шутит мужчина.

В Казахстане степные коты встречаются крайне редко. Девочку Мусю нашли алматинцы в степи. Она осталась сиротой.

"Люди гуляли по полю и услышали, как котята мяукают. Увидели, что вороны уже кружат вокруг гнезда. Ждали, когда придут родители защищать. Прождали весь день, а вороны уже начали растаскивать котят.

Андрей Шляхов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Тогда подбежали и начали спасать, вытащили двоих и привезли к нам. Котята были слепые, мы их из бутылочки детской смесью выкормили. Но мальчик заболел и умер, а девочка прижилась", - рассказывает Андрей.

Позже у Муси появилась пара. Семья рыбачила около Балхаша, и к ним прибился котенок. Люди сильно удивились, ведь до ближайшего села было около 400 км.

Дикий степной кот. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Котенок был очень ласковый, его забрали в квартиру, назвали Салливаном. Но через месяц котенок едва не загрыз домашнего взрослого кота. Еще через месяц захватил всю квартиру, сделав ее своей территорией и никого туда не подпуская, даже хозяев. Увидев Мусю в социальных сетях, люди поняли, что Салливан –дикий кот и отвезли его в центр.

Орел Степан. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Также из краснокнижных обителей центра степной орел по кличке Степан.

"Его нашли в огороде, было повреждено крыло. Птица краснокнижная, ее человек не имеет права держать у себя. Он должен сообщить хотя бы в полицию. В прошлом году он к нам поступил. Теперь он не летать, увы, не сможет, останется у нас", - говорит Андрей.

Беркут Дана. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

А это беркут Дана. Она очень пугливая, боится людей. В центре птица около месяца. Ее привез сельчанин, на глазах которого Дана влетела в электропровода. Ее внутренние органы буквально выжгло.

"Главное правило при реабилитации – питание. Если животное не начнет питаться, ему ничего не поможет. Мы мясо пускали на фарш, потом его в тюбики и потихоньку заливали в клюв вместе с водой. Руками в гортань проталкивали. Час за часом, день за днем поднимали на ноги. Весной Дану планируем выпустить на свободу", - делится Андрей.

Дикобразы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сейчас семья Шляховых хочет заняться разведением животных, которые находятся на грани вымирания. Например, индийские дикобразы. В 50-60-ые годы они в большом количестве обитали в Алматинской области. Сейчас же занесены в "Красную книгу". В Иле-Алатауском национальном парке только 32 особи, говорит Андрей.

Реабилитационный центр взял две пары дикобразов из Алматинкого и Шымкентского зоопарков. После кропотливой пятилетней работы здесь смогли получить 18 особей потомства. Сейчас главная задача, говорит Андрей, приспособить их к жизни на воле. Поэтому, какие бы холода не были, живут дикобразы в вольерах на улице.

Дикобразы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Нижняя часть пола забетонирована. Там 30 см бетона вместе с сеткой на случай, если дикобразы начнут копать норы. Они могут выкопать тоннель до четырех метров и уйти отсюда. Но бетон может сказаться на здоровье животных, поэтому сверху на бетон мы насыпали 50 см земли.

У них были деревянные домики, но они уничтожили буквально на глазах. Поэтому мы взяли металлические бочки. А еще они похожи на норы, в которых дикобразы живут в дикой природе. В них при виде опасности дикобраз прячется, выпуская иглы наружу. Но каждую ночь мы подкладываем с бочки сено, чтобы было тепло", - говорит Андрей.

Курицы и дикобразы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Живут они вместе с голубями и курами. Это нужно, чтобы дикобразы понимали: в дикой природе есть и другие животные. Голуби им часто будут встречаться на воле, а куры здесь вместо фазанов. Сейчас для дикобразов готовят большие секции вольеров, строят их в центре за свой счет.

В дикой природе угрозой номер один для дикобразов станет человек. Браконьерство – одна из причин снижения их популяции. Поэтому в скором времени в центре начнут намеренно пугать дикобразов, чтобы они при виде человека начали испытывать стресс. Тогда встретив людей в лесу, дикобразы спрячутся, а не побегут к ним просить еды.

"Сейчас мы планируем заключить договор с правительством, чтобы мы могли из дикой природы изъять дикобразов для обновления крови. Потому что кровосмешение присутствует. А если добавить новую кровь, то дикобразы будут более сильными", - делится планами Андрей.

Дикобразы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

К слову, за все время ни один дикобраз в центре не погиб и не заболел, с гордостью рассказывает Андрей. А еще в вольере можно заметить двух белых дикобразов с красными глазами. Это альбиносы. Их на волю не выпустят, так как яркий окрас не позволит им спрятаться.

Как и у большинства обителей, непростая судьба у самого реабилитационного центра. Он открылся 20 лет назад в городе Иссыке. Там Андрей Степанович открыл дом юннатов, в котором занималось 720 ребят со всех ближайших сел.

Центр "Сказка живой природы". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Проводили праздники, читали лекции, вместе выхаживали птиц и животных, а потом устраивали большие праздники, когда выпускали их на волю. А главное, учили любить братьев меньших. Многие из этих ребят потом стали биологами и зоологами, рассказывает Андрей.

Тогда была договоренность с КазНУ, который предоставлял два гранта для юннатов этого центра. Было большое будущее, говорит Андрей. Но судьбу центра решила одна бумага, полученная в 2014 году.

Андрей Шляхов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Мы тогда назывались зоопарком, чтобы людям было понятнее. Нам дали бумагу, в которой было написано, что "строительство зоопарка считаем нецелесообразным в городе Иссык". Это был аким города Иссыка. У нас земля была в аренде на 49 лет. Мы могли еще 40 лет там находиться. Но выделили средства на реконструкцию парка. А мы были прямо посередине парка.

В итоге начали искать землю. Ее нашли здесь, в селе Болек, на краю. Тут была помойка городского типа, раньше вывозили сюда мусор. Мы полностью очистили территорию, за свой счет провели коммуникации, здесь ничего не было. Было очень тяжело в первое время", - вспоминает Андрей.

Центр "Сказка живой природы". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Старые здания и вольеры в Иссыке снесли. Из уцелевшего отец и сын построили центр на новом месте. И только недавно встав на ноги, начали построили дом юннатов. Интерес среди школьников большой, говорит Андрей, особенно среди городских. Многие школы Алматы приезжают сейчас на экскурсии.

Дом юннатов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За 20 лет реабилитационный центр вылечил и выпустил на волю 1,5 тысячи птиц и свыше тысячи животных. "Мы не зоопарк", - отмечает Андрей. Главная задача центра - помочь лесным и степным обитателям, а не держать их в клетках.

Центр "Сказка живой природы". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С утра до вечера отец и сын следят за животными, как за детьми. Уделить внимание нужно каждому, а еще покормить, прибраться, следить за здоровьем и лечить раненных и заболевших. При этом никакой финансовой выгоды от центра Шляховы не имеют.

Содержат "Сказку" только на одну пенсию основателя Андрея Степановича. На нее закупают корма, строят новые вольеры и дом юннатов. Редко, но помогают неравнодушные люди. В центре отмечают, они будут рады любой помощи.

Instagram: skazka_prirody