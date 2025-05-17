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Двухметровую змею обнаружили в частном доме в Талгаре

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Спасатели и змея
Змея. Фото: t.me/qr_tjm

Спасатели отловили двухметровую змею на территории частного жилого дома в Талгаре (Алматинская область), передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, о жуткой находке пресмыкающегося на территории частного жилого дома сообщила жительница Талгара.

"Оперативно прибывшие спасатели при помощи приспособления поймали рептилию длиной 2 метра и выпустили в безопасное место.

МЧС рекомендует при обнаружении змеи вывести из помещения людей, запереть животное и вызвать спасателей. Самостоятельная попытка поймать гадюку может обернуться бедой", - отметили в МЧС.

Ранее в Таразе на пульт 112 поступило сообщение о змее, замеченной в одном из жилых домов по улице Бостандык. Оперативно прибывшие спасатели с помощью специального инструмента поймали пресмыкающееся и вывезли его за пределы населенного пункта в безопасное место.

В Шымкенте в этом году наблюдается нашествие змей. С наступлением жары они стали частыми гостями в домах и дворах горожан. За этот год спасатели уже 25 раз выезжали на вызовы по отлову пресмыкающихся. В результате укуса пострадал ребенок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246004-dvuhmetrovuyu-zmeyu-obnaruzhili-v-chastnom-dome-v-talgare/