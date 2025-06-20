Водители дважды спасали маленькую девочку, выбегавшую на дорогу в Актобе

В Сети распространилось видео из Актобе, на котором девочка выбегала на проезжую часть с интенсивным движением. Трагедии удалось избежать чудом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ДП Актюбинской области, благодаря внимательности водителей пострадавших не было. Данный факт был зарегистрирован и находится на контроле полиции.

"В настоящее время проводится проверка, устанавливаются личность и местонахождение родителей (законных представителей) ребенка. С ними будут проведены профилактические беседы в соответствии с действующим законодательством", - отметили в ведомстве.

Полицейские напомнили, что обеспечение безопасности детей - прямая обязанность родителей и законных представителей. Малолетние дети должны находиться под постоянным присмотром взрослых, особенно вблизи проезжей части.

Отметим, по видео, опубликованном Instagram-пабликом aqtobe_sergek, девочка выбегала на дорогу с интенсивным движением дважды в течение нескольких минут.

Ранее в Сатпаеве автомобиль насмерть сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу. За отсутствие дорожной разметки пешеходного перехода, на котором произошел наезд, привлекли к ответственности заместителя акима города.

В Алматы водитель сбил ребенка во дворе в микрорайоне Шугыла. 7-летнего мальчика с травмами доставили в больницу. Полицейские приступили к расследованию аварии.

А в селе Кордай Жамбылской области водитель автомобиля допустил наезд на двух девочек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Детей с различными травмами увезли в больницу.