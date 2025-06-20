Водители дважды спасали маленькую девочку, выбегавшую на дорогу в Актобе

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Водители дважды спасали маленькую девочку, выбегавшую на дорогу в Актобе

    Опубликовано:

    Девочка выбежала на дорогу
    Спасение ребенка в Актобе. Кадр из видео: instagram.com/aqtobe_sergek/

    В Сети распространилось видео из Актобе, на котором девочка выбегала на проезжую часть с интенсивным движением. Трагедии удалось избежать чудом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

    Как сообщает пресс-служба ДП Актюбинской области, благодаря внимательности водителей пострадавших не было. Данный факт был зарегистрирован и находится на контроле полиции.

    "В настоящее время проводится проверка, устанавливаются личность и местонахождение родителей (законных представителей) ребенка. С ними будут проведены профилактические беседы в соответствии с действующим законодательством", - отметили в ведомстве.

    Полицейские напомнили, что обеспечение безопасности детей - прямая обязанность родителей и законных представителей. Малолетние дети должны находиться под постоянным присмотром взрослых, особенно вблизи проезжей части.

    Отметим, по видео, опубликованном Instagram-пабликом aqtobe_sergek, девочка выбегала на дорогу с интенсивным движением дважды в течение нескольких минут.

    Ранее в Сатпаеве автомобиль насмерть сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу. За отсутствие дорожной разметки пешеходного перехода, на котором произошел наезд, привлекли к ответственности заместителя акима города.

    В Алматы водитель сбил ребенка во дворе в микрорайоне Шугыла. 7-летнего мальчика с травмами доставили в больницу. Полицейские приступили к расследованию аварии.

    А в селе Кордай Жамбылской области водитель автомобиля допустил наезд на двух девочек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Детей с различными травмами увезли в больницу.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.