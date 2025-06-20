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    Алматинка 20 лет жила без документов

    Опубликовано:

    Жительница Астаны получает удостоверение личности
    Женщина забирает удостоверение. Скриншот из видео: Polisia.kz

    В Алматы пожилая женщина не смогла оформить пенсионные выплаты. Выяснилось, что последние 20 лет она жила без документов, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

    По сведениям МВД, женщина 1964 года рождения на протяжении 20 лет проживала на территории Казахстана без удостоверяющих личность документов.

    "Причиной многолетнего отсутствия документа стала утеря советского паспорта образца 1974 года. Женщина оказалась в крайне затруднительном положении: не смогла оформить пенсионные выплаты, не имела постоянного жилья", - сообщили в полиции.

    При содействии сотрудников миграционной службы, после сбора необходимых подтверждающих документов, женщина была признана гражданкой Республики Казахстан и документирована удостоверением личности.

    "Мы воспринимаем такие случаи не просто как рабочие задачи, а как человеческую обязанность. Помощь людям, утратившим документы - важное направление в нашей работе. За каждым случаем - судьба, и наша задача - вернуть человеку его законные права и защиту со стороны государства", - отметил начальник управления миграционной службы Алматы Еркин Амантаев.

    В настоящее время женщине оказывается помощь в оформлении всех необходимых документов и восстановлении утраченных социальных прав.

    Ранее сообщалось, что в Актобе иностранка почти 30 лет прожила без документов, но недавно получила казахстанский паспорт благодаря сотрудникам миграционной полиции.

    Также жительнице Актобе полицейские помогли восстановить утерянные документы и оформить паспорт лица без гражданства.

    До этого волонтеры и сотрудники полиции помогли уроженке Актобе Валентине Бердиной оформить удостоверение личности. Теперь она сможет получать пенсию.

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