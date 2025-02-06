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"Моя жизнь началась заново": актюбинка несколько лет жила без документов

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Получение документов жительницей Актобе
Надежде Булатовой вручают паспорт. Фото: polisia.kz

Жительнице Актобе полицейские помогли восстановить утерянные документы и оформить паспорт лица без гражданства, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, Надежда Булатова родилась в 1977 году в Оренбургской области Российской Федерации.

После окончания школы она переехала в Казахстан для постоянного проживания, однако по прибытии потеряла свои документы и несколько лет не могла их восстановить.

Сейчас женщина проживает в Актобе. В июле 2024 года она обратилась в миграционную службу с заявлением о восстановлении документов. Инспекторы провели работу по данному вопросу: в январе 2025 года восстановили ее документы и оформили паспорт лица без гражданства.

"Моя жизнь началась заново, радости моей нет предела. Желаю вам всего наилучшего", - сказала Надежда Булатова, поблагодарив полицейских.

Ранее в Кызылординской области полицейские обнаружили мужчину, которого 2,5 месяца искали его пожилые родители. У него не было документов, удостоверяющих личность, поэтому он попал в приемник-распределитель для лиц без постоянного места жительства и документов.

А 26-летний житель Жамбылской области не имел свидетельства о рождении и для его получения был вынужден даже пройти судмедэкспертизу. Дело в том, что мужчина родился в семье пастухов, роды прошли на дому без обращения к врачам. Возможность установить факт рождения была только по решению суда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218394-moya-zhizn-nachalas-zanovo-aktyubinka-neskolko-let-zhila-bez-dokumentov/