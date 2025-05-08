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28 лет без документов прожила иностранка в Актобе

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Жительница Актобе получила паспорт
Получение казахстанского паспорта. Фото: polisia.kz

В Актобе иностранка почти 30 лет прожила без документов, но недавно получила казахстанский паспорт благодаря сотрудникам миграционной полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 5 мая, в канун своего 48-го дня рождения, Светлана Свинкова получила первый паспорт гражданина Республики Казахстан.

"Этот день стал для нее памятным событием, завершившим почти 30-летний период жизни без документов", - рассказали в МВД.

Светлана Свинкова родилась 6 мая 1977 года в Душанбе (столица Таджикистана). Первый паспорт она оформила там же. После окончания школы переехала на постоянное место жительства в Казахстан. В 1993 году срок действия ее таджикского паспорта истек, и с тех пор новые документы она не оформляла.

В конце 2024 года Светлана обратилась в миграционную службу Актобе с просьбой о восстановлении документов. Сотрудники провели комплексную работу по установлению ее личности, восстановлению архивных данных и оформлению документа лица без гражданства. После завершения всех процедур ей был вручен первый паспорт.

"Получение долгожданного документа стало трогательным моментом: женщина не скрывала эмоций и выразила благодарность сотрудникам миграционной полиции Актобе", - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что 54-летний житель области Абай впервые получил удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. До этого он пользовался паспортом старого образца, не имея официального гражданства.

А жительнице Актобе полицейские помогли восстановить утерянные документы и оформить паспорт лица без гражданства. После окончания школы она переехала из России в Казахстан, однако по прибытии потеряла свои документы и несколько лет не могла их восстановить.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243118-28-let-bez-dokumentov-prozhila-inostranka-v-aktobe/