Отключение электричества в центре Алматы объяснили в "АЖК"

В АО "Алатау жарық компаниясы" сообщили, что сегодня, 19 июня, в течение дня проводится отключение электричества в центре Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в компании, отключение связано с повреждениями кабельных линий. Плановые отключения будут проводиться на три часа в период с 10:00 до 23:00 часов.

Затронут отключения квадрат улиц Гоголя - Сейфуллина - Шевченко - Шарипова, добавили в "АЖК". В компании принесли извинения за причиненные неудобства.

Напомним, во вторник, 17 июня, во второй половине дня остались без электричества дома, расположенные в квадрате проспекта Абая - проспекта Алтынсарина - улицы Жандосова - улицы Саина в Алматы.

Также в конце прошлого года часть левого берега Астаны осталась без электричества – свет отключился сразу в нескольких жилых комплексах и административных зданиях. В "Астана РЭК" сообщали, что причиной отключения стало хищение кабеля. Через несколько часов подачу электричества удалось возобновить.

Позже полицейские задержали четверых человек, из-за которых, как предполагается, левый берег остался без электричества.