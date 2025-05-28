Плату за проезд по дорогам с дефектами отменят в Казахстане

Министерство транспорта Казахстана намерено отменить оплату за проезд по участкам платных дорог с дефектами, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в министерстве, в соответствии с проектом изменений в правила взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения в Казахстане, пользователи платных дорог будут освобождены от платы за участки, где выявлены дефекты, влияющие на безопасность и бесперебойность движения.

"Если на участке платной автомобильной дороги выявлены повреждения, которые влияют на безопасность дорожного движения и требуют проведения ремонта, плата за проезд по этому участку взиматься не будет", - пояснили в ведомстве.

К примеру, если общая протяженность платного участка составляет 100 км, и на 5 км из них зафиксированы дефекты, то до устранения дефектов, водители будут платить только за 95 км платной автомобильной дороги. Это решение будет действовать до полного устранения дефекта.

Ожидается, что изменение вступит в силу уже в следующем месяце.

Отметим, по информации "КазАвтоЖол", в Казахстане функционирует 17 платных участков общей протяженностью 3221 км. Впервые плату стали взимать в 2013 году - первым стал участок трассы "Астана Щучинск".

За проезд по дорогам второй категории нужно платить только водителям автобусов и грузовиков, а первой категории – всем, в том числе и владельцам легковых автомобилей.

В январе сообщалось, что еще семь участков дорог в Казахстане могут стать платными.

Добавим, что платные дороги имеют свои тарифы, привязанные к месячному расчетному показателю. За неуплату проезда по платным дорогам предусмотрены штрафы: 19 660 тенге для физических лиц и 39 320 тенге для юридических лиц.

Сколько стоит проезд по платным дорогам в 2025 году, читайте здесь.