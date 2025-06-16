"Налоги платим, дорог не видим": водители пожаловались на крупную казахстанскую трассу

В Северном Казахстане водители пожаловались на состояние республиканской трассы Петропавловск - Жезказган, которую капитально ремонтировали 20 лет назад, сообщает Седьмой канал.

По данным телеканала, республиканская трасса Петропавловск - Жезказган была построена еще в прошлом веке. Она соединяет область Ұлытау, Костанайскую, Акмолинскую и Северо-Казахстанскую области.

За одни сутки по ней проезжают около 4 тыс. автомашин. Однако последний капитальный ремонт на участке дороги в Северном Казахстане проводился 20 лет назад.

"Состояние дороги очень плохое. Она вся разбита. После каждой поездки обязательно проверяем и ремонтируем ходовую",- поделился водитель Санат Жакыпов.

Водители жалуются, что из-за состояния дороги их автомобили часто ломаются.

"Налоги платим, дорог не видим, часто ломаемся. Ходовку уже раза три менял за два года. Надо улучшать состояние дорог, качественно делать",- сказал водитель Нуржан Миселев.

По словам специалистов "КазАвтоЖол", в этом году в области отремонтируют 217 километров трассы. Работы на проблемных участках уже идут полным ходом. Планируется, что завершатся они в октябре.

В этом году в СКО реализуют четыре крупных дорожных проекта. На их реализацию из госбюджета выделено 37 млрд тенге.

Напомним, несколько дней назад платный участок трассы Астана - Павлодар деформировался и вздулся, что специалисты "КазАвтоЖол" объяснили высокой температурой воздуха.

До этого жители Костанайской области выразили недовольство состоянием трассы Костанай - Денисовка, за проезд по которой теперь платят даже дачники.