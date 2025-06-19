Дождь пообещали в двух мегаполисах Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 19 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до +38 градусов, а ночью опустится до +19 градусов. Скорость ветра составит 7,1 м/с.

Жителям Астаны тоже пообещали небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +29 градусов, ночью температура снизится до +18 градусов. Скорость ветра – 9,2 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +38 градусов, ночью опустятся до +25 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,9 м/с.