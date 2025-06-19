Дождь пообещали в двух мегаполисах Казахстана сегодня
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 19 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до +38 градусов, а ночью опустится до +19 градусов. Скорость ветра составит 7,1 м/с.
Жителям Астаны тоже пообещали небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +29 градусов, ночью температура снизится до +18 градусов. Скорость ветра – 9,2 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +38 градусов, ночью опустятся до +25 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,9 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2257029-dozhd-poobeshchali-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-segodnya/
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