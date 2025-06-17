Жара до 46 градусов, грозы и град обрушатся на Казахстан в среду
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В среду, 18 июня, в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары и грядущей грозы, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
Как сообщают синоптики, 18 июня в Карагандинской и Павлодарской областях ожидаются гроза, сильный ветер с порывами до 25-28 м/с, но при этом столбики термометров поднимутся до 35-38 градусов выше нуля.
В Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях также обещают грозу и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В этих регионах также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Днем в регионе прогнозируют жару до 40-42 градусов, а на юге области - до 46 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях, а также в области Абай ночью ожидаются сильный дождь, град, а днем в регионе обещают жару до 36 градусов. Здесь также сохраняется высокая пожарная опасность.
Жителей Шымкента и Туркестанской области предупреждают о сильной жаре до 42 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане в среду ожидаются гроза, град, днем обещают сильную жару до 36 градусов.
В горных районах Жамбылской области завтра ожидается гроза, а в остальной части региона - сильная жара до 41 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Как не пострадать при жаре
Чтобы избежать последствий жары, МЧС призывает казахстанцев без особой надобности не выходить на улицу, а также:
- для защиты от обезвоживания организма - больше пить (не менее 1,5 - 3 литров жидкости в день);
- в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
- днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
- во избежание теплового и солнечного ударов нужно носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;
- уделять особое внимание детям.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2256564-zhara-do-46-gradusov-grozy-i-grad-obrushatsya-na-kazahstan-v-sredu/
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