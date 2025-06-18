Сильнейшую жару до +42 градусов предсказали синоптики в одном из мегаполисов Казахстана

Сильная жара ожидается сегодня, 18 июня, во всех мегаполисах Казахстана. Прогноз погоды для жителей Астаны, Алматы и Шымкента опубликован на портале OpenWeather.

По данным синоптиков, сегодня в Алматы будет безоблачно. Температура днем поднимется до +35 градусов, а ночью опустится до +20 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

А вот в Астане прогнозируют дождь, но при этом воздух прогреется до +34 градусов, ночью температура снизится до 19 градусов. Скорость ветра - 11,9 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до +42 градусов, ночью опустятся до +21-го. Скорость ветра - 4,8 м/с.

Как не пострадать при жаре

Чтобы избежать последствий жары, МЧС призывает казахстанцев без особой надобности не выходить на улицу, а также:

Накануне сообщалось, что на сегодня в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары и грядущей грозы.

для защиты от обезвоживания организма - больше пить (не менее 1,5 - 3 литров жидкости в день);

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного ударов нужно носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;

уделять особое внимание детям.