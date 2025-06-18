Иск на миллион тенге подал астанчанин к хозяину покусавшей его собаки

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Иск на миллион тенге подал астанчанин к хозяину покусавшей его собаки

    Опубликовано:

    Собака скалится на фотографа
    Злая собака. Иллюстративное фото: pixabay.com

    В Астане мужчина подал иск о компенсации морального вреда в размере 1 млн тенге к владельцу покусавшей его собаки, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, межрайонным судом по гражданским делам рассмотрено дело по иску гражданина С. к ответчику П. о возмещении морального вреда, причиненного в результате нападения собаки породы питбультерьер.

    Истец указал, что летом 2024 года получил телесные повреждения в результате укуса собаки, принадлежащей ответчику, после чего проходил длительное лечение, получил курс прививок от бешенства, перенес серьезный эмоциональный стресс.

    Сумма заявленного морального вреда составила 1 млн тенге.

    Ответчик не признал иск, сославшись на провокацию собаки истцом, а также на отсутствие материальной возможности для компенсации вреда.

    Также ответчиком указывалось, что с момента происшествия прошло более полугода.

    "В ходе судебного разбирательства установлено, что истец действительно получил множественные укусы, что подтверждается медицинскими документами, фотографиями, видеозаписью и свидетельскими показаниями.

    Ответчик ранее привлечен к административной ответственности за выгул собаки без намордника.

    Суд, руководствуясь принципами разумности и справедливости, учел тяжесть причиненного вреда здоровью, степень эмоциональных страданий истца, а также отсутствия сожаления со стороны ответчика", - сообщается в публикации.

    В итоге суд постановил требования истца о компенсации морального вреда удовлетворить частично.

    Решение вступило в законную силу.

    Напомним, ранее в апреле жители Астаны попросили привлечь к ответственности хозяина бойцовской собаки, которая разгуливает по улицам без намордника. В акимате сообщили, что на владельца составили административный протокол.

    А в прошлом году в Астане суд рассматривал дело о нападении собаки на ребенка - девочка пострадала от животного и проходила лечение в стационаре. В итоге стороны примирились, но хозяина собаки обязали выплатить несовершеннолетней полмиллиона тенге.

    Позже в Рудном горожанка заявила, что некий мужчина натравил на нее своего питбуля. В полиции сообщали, что мужчину оштрафовали на 19 тыс. тенге за нарушение правил обращения с животными.

    Отметим, ранее мы рассказывали, как защититься от собак, что делать, если пес все же напал, а также как распознать признаки агрессии у животного.

    Добавим, согласно информации на официальном портале eGov, свободный выгул собак (без поводка и намордника) разрешается только:

    • на площадках для свободного выгула,
    • на дрессировочных площадках для собак.

    Владелец может не надевать постоянно на собаку намордник, но должен носить его с собой, чтобы надеть при необходимости.

    Кроме того, согласно правилам, собаки, помимо обычных, подразделяются, и на требующих особой ответственности владельца. К таким относят собак следующих пород:

    • американский питбультерьер;
    • американский стаффордширский терьер;
    • бультерьер;
    • стаффордширский бультерьер;
    • ротвейлер;
    • метисы вышеперечисленных пород.

    Для таких собак выгул разрешается на коротком поводке и в наморднике, и исключительно на площадках для свободного выгула либо на дрессировочных площадках. На территории города свободный выгул запрещен. Владельцем может являться только лицо старше 21 года.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.