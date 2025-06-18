Иск на миллион тенге подал астанчанин к хозяину покусавшей его собаки

В Астане мужчина подал иск о компенсации морального вреда в размере 1 млн тенге к владельцу покусавшей его собаки, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, межрайонным судом по гражданским делам рассмотрено дело по иску гражданина С. к ответчику П. о возмещении морального вреда, причиненного в результате нападения собаки породы питбультерьер.

Истец указал, что летом 2024 года получил телесные повреждения в результате укуса собаки, принадлежащей ответчику, после чего проходил длительное лечение, получил курс прививок от бешенства, перенес серьезный эмоциональный стресс.

Сумма заявленного морального вреда составила 1 млн тенге.

Ответчик не признал иск, сославшись на провокацию собаки истцом, а также на отсутствие материальной возможности для компенсации вреда.

Также ответчиком указывалось, что с момента происшествия прошло более полугода.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что истец действительно получил множественные укусы, что подтверждается медицинскими документами, фотографиями, видеозаписью и свидетельскими показаниями.

Ответчик ранее привлечен к административной ответственности за выгул собаки без намордника.

Суд, руководствуясь принципами разумности и справедливости, учел тяжесть причиненного вреда здоровью, степень эмоциональных страданий истца, а также отсутствия сожаления со стороны ответчика", - сообщается в публикации.

В итоге суд постановил требования истца о компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Решение вступило в законную силу.

Напомним, ранее в апреле жители Астаны попросили привлечь к ответственности хозяина бойцовской собаки, которая разгуливает по улицам без намордника. В акимате сообщили, что на владельца составили административный протокол.

А в прошлом году в Астане суд рассматривал дело о нападении собаки на ребенка - девочка пострадала от животного и проходила лечение в стационаре. В итоге стороны примирились, но хозяина собаки обязали выплатить несовершеннолетней полмиллиона тенге.

Позже в Рудном горожанка заявила, что некий мужчина натравил на нее своего питбуля. В полиции сообщали, что мужчину оштрафовали на 19 тыс. тенге за нарушение правил обращения с животными.

Отметим, ранее мы рассказывали, как защититься от собак, что делать, если пес все же напал, а также как распознать признаки агрессии у животного.

Добавим, согласно информации на официальном портале eGov, свободный выгул собак (без поводка и намордника) разрешается только:

на площадках для свободного выгула,

на дрессировочных площадках для собак.

Владелец может не надевать постоянно на собаку намордник, но должен носить его с собой, чтобы надеть при необходимости.

Кроме того, согласно правилам, собаки, помимо обычных, подразделяются, и на требующих особой ответственности владельца. К таким относят собак следующих пород:

американский питбультерьер;

американский стаффордширский терьер;

бультерьер;

стаффордширский бультерьер;

ротвейлер;

метисы вышеперечисленных пород.

Для таких собак выгул разрешается на коротком поводке и в наморднике, и исключительно на площадках для свободного выгула либо на дрессировочных площадках. На территории города свободный выгул запрещен. Владельцем может являться только лицо старше 21 года.