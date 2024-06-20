Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мужчина с питбулем напал на женщин в Рудном (видео)

Опубликовано:

Мужчина с собакой
Мужчина с собакой. Кадр из видео: instagram.com/oksana_skudina

Жительница Рудного заявила, что некий мужчина натравил на нее своего питбуля, а также нанес ей несколько ударов. В ДП Костанайской области сообщили, что завели уголовное дело, передает NUR.KZ.

Пострадавшая выложила видео в Instagram, на котором слышны крики о помощи.

На записи видно, что женщина пытается отбить собаку от другого пса. При этом ей пытаются помешать несколько человек. Также на кадрах слышны мужские крики.

В публикации она сообщила, что трое мужчин в нетрезвом виде натравили питбуля без намордника на женщину с маленькой собакой, после чего этот же пес напал на ее хаски.

"Мы с ребенком и собакой на "строгаче" вышли из подъезда. Ребенок и собака были слева от меня. Из-за поворота выбежал питбуль, и сзади крики: "Рви, хватай, дери его". Я попыталась забежать назад в подъезд, но увы. Мой 3-летний сын был слева, туда и побежал питбуль, и наш хаски выдвинулся вперед.

Моя собака в клочья. У нас хаски, его изодрали в мясо, куча разрывов, висит ухо, глотка в дырах, он в тяжелом состоянии. У меня прокусана, к счастью, вскользь, нога, и в синяках рука и нога", – заявила она.

Также жительница Рудного отметила, что в ее адрес нападавший выражался нецензурной бранью. При этом ее "хватали, пихали и толкали от собаки".

Происшествие прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области.

"По факту побоев, которые хозяин собаки нанес женщине во время конфликта, возбуждено уголовное дело. Назначена экспертиза.

За нахождение в общественном месте в нетрезвом виде и нарушение особых требований к поведению суд ему назначил 11 суток ареста. За нарушение правил обращения с животными назначен штраф порядка 19 тыс. тенге.

Более того, ему предстоит понести наказание за нецензурную брань в общественном месте", – говорится в сообщении ведомства.

Стражи порядка напомнили, что статья "Побои" с 16 июня является уголовным правонарушением.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокие кадры!

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2121297-muzhchina-s-pitbulem-napal-na-zhenshchin-v-rudnom-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.