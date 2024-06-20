Мужчина с питбулем напал на женщин в Рудном (видео)

Жительница Рудного заявила, что некий мужчина натравил на нее своего питбуля, а также нанес ей несколько ударов. В ДП Костанайской области сообщили, что завели уголовное дело, передает NUR.KZ.

Пострадавшая выложила видео в Instagram, на котором слышны крики о помощи.

На записи видно, что женщина пытается отбить собаку от другого пса. При этом ей пытаются помешать несколько человек. Также на кадрах слышны мужские крики.

В публикации она сообщила, что трое мужчин в нетрезвом виде натравили питбуля без намордника на женщину с маленькой собакой, после чего этот же пес напал на ее хаски.

"Мы с ребенком и собакой на "строгаче" вышли из подъезда. Ребенок и собака были слева от меня. Из-за поворота выбежал питбуль, и сзади крики: "Рви, хватай, дери его". Я попыталась забежать назад в подъезд, но увы. Мой 3-летний сын был слева, туда и побежал питбуль, и наш хаски выдвинулся вперед.

Моя собака в клочья. У нас хаски, его изодрали в мясо, куча разрывов, висит ухо, глотка в дырах, он в тяжелом состоянии. У меня прокусана, к счастью, вскользь, нога, и в синяках рука и нога", – заявила она.

Также жительница Рудного отметила, что в ее адрес нападавший выражался нецензурной бранью. При этом ее "хватали, пихали и толкали от собаки".

Происшествие прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области.

"По факту побоев, которые хозяин собаки нанес женщине во время конфликта, возбуждено уголовное дело. Назначена экспертиза.

За нахождение в общественном месте в нетрезвом виде и нарушение особых требований к поведению суд ему назначил 11 суток ареста. За нарушение правил обращения с животными назначен штраф порядка 19 тыс. тенге.

Более того, ему предстоит понести наказание за нецензурную брань в общественном месте", – говорится в сообщении ведомства.

Стражи порядка напомнили, что статья "Побои" с 16 июня является уголовным правонарушением.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокие кадры!