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Бойцовская собака напала на жительницу Астаны

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Собака на цепи
Собака. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители Астаны просят привлечь к ответственности хозяина бойцовской собаки, которая разгуливает по улицам без намордника. В акимате прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

Пост о бойцовской собаке, разгуливающей в районе жилого массива Промышленный, опубликовала Instagram-страница zhaloby.astana. Авторы поста пишут, что в этой части города очень много бродячих собак, которые представляют угрозы для жителей.

"Сегодня бойцовская собака напала на женщину и сильно ее покусала. Данную собаку уже много раз видели соседи и жаловались. Необходимо срочно действовать соответствующим органам! По улице страшно ходить!" - говорится в посте.

Комментаторы поддержали авторов поста и призвали компетентные органы принять меры.

На публикацию отреагировал акимат района Сарайшык Астаны.

"Сотрудники "Астана Ветсервис" нашли владельца. Составлен административный протокол", - кратко проинформировали в акимате.

Корреспондент NUR.KZ обратился в Департамент полиции Астаны за более подробными разъяснениями о произошедшем.

Согласно информации на официальном портале eGov, свободный выгул собак (без поводка и намордника) разрешается только:

  • на площадках для свободного выгула,
  • на дрессировочных площадках для собак.

Владелец может не надевать постоянно на собаку намордник, но должен носить его с собой, чтобы надеть при необходимости.

Кроме того, согласно правилам, собаки, помимо обычных, подразделяются, и на требующих особой ответственности владельца. К таким относят собак следующих пород:

  • американский питбультерьер;
  • американский стаффордширский терьер;
  • бультерьер;
  • стаффордширский бультерьер;
  • ротвейлер;
  • метисы вышеперечисленных пород.

Для таких собак выгул разрешается на коротком поводке и в наморднике, и исключительно на площадках для свободного выгула либо на дрессировочных площадках. На территории города свободный выгул запрещен. Владельцем может являться только лицо старше 21 года.

Напомним, в прошлом году в Астане суд рассматривал дело о нападении собаки на ребенка - девочка пострадала от животного и проходила лечение в стационаре. В итоге стороны примирились, но хозяина собаки обязали выплатить несовершеннолетней полмиллиона тенге.

Позже в Рудном горожанка заявила, что некий мужчина натравил на нее своего питбуля. В полиции сообщали, что мужчину оштрафовали на 19 тыс. тенге за нарушение правил обращения с животными.

Отметим, ранее мы рассказывали, как защититься от собак, что делать, если пес все же напал, а также как распознать признаки агрессии у животного.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234928-boycovskaya-sobaka-napala-na-zhitelnicu-astany/